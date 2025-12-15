حورية فرغلي تكشف كواليس حياتها الصحية والشخصية: خذلان المقربين والوحدة

تصريحات صريحة وجريئة أطلقتها الفنانة حورية فرغلي خلال مداخلات تلفزيونية متعددة في برنامج «تفاصيل» مع الإعلامية نهال طايل على قناة صدى البلد 2، فتحت خلالها قلبها للجمهور، وتحدثت عن محطات صعبة مرت بها صحيًا ونفسيًا وفنيًا، مؤكدة أنها تعيش حاليًا مرحلة مختلفة تمامًا عن السابق، تبحث فيها عن الهدوء والسلام الداخلي بعيدًا عن ضجيج الوسط الفني

تحسن حالتها الصحية واستعادة حاسة الشم بعد سنوات

أكدت حورية فرغلي أنها تتمتع بحالة صحية جيدة في الوقت الحالي، مشيرة إلى أنها استعادت حاسة الشم بعد فقدانها لأكثر من أربع سنوات، وذلك عقب خضوعها لعملية جراحية كانت نقطة تحول مهمة في حياتها، وأوضحت أن تلك المرحلة كانت من أصعب الفترات التي مرت بها، خاصة مع تكرار العمليات الجراحية، حيث كشفت أنها أجرت نحو 27 عملية خلال 8 سنوات، ما أثر بشكل كبير على جسدها وصحتها العامة.

حقيقة الخلاف مع شيري عادل

نفت حورية فرغلي بشكل قاطع وجود أي خلاف بينها وبين الفنانة شيري عادل خلال كواليس مسلسل «أيام»، مؤكدة أن ما تردد عن وجود أزمة بينهما بسبب أحد المشاهد لا أساس له من الصحة.

وأوضحت أن علاقتها بزملائها في العمل طبيعية، لكنها تفضل الانعزال فور انتهاء التصوير والابتعاد عن الوسط الفني.

الوحدة والخذلان وفقدان الثقة

تحدثت حورية فرغلي بصدق مؤلم عن شعورها بالخذلان من أقرب الأشخاص إليها، مؤكدة أن تلك التجارب جعلتها تفقد الثقة في الكثيرين، وأشارت إلى أنها أصبحت تميل للعزلة وتقضي معظم وقتها مع الحيوانات، خاصة الخيول والكلاب، معتبرة أن تعاملها مع الحيوانات يمنحها سعادة حقيقية وراحة نفسية تفتقدها في العلاقات الإنسانية.

حديثها عن السحر الأسود والإيمان

أثارت تصريحات حورية فرغلي جدلًا واسعًا بعد حديثها عن معاناتها من السحر الأسود، مؤكدة أن ذلك تسبب في أزمات متكررة بحياتها الشخصية وتأخر زواجها وإنجابها، وأكدت أنها تواجه كل ذلك بالإيمان والصلاة وقراءة القرآن، قائلة إنها تترك الأمر كله لله وتعيش في رضا تام بقضائه.

الزواج والارتباط ومواصفات شريك الحياة

كشفت الفنانة أنها تزوجت سابقًا لمدة ثلاثة أشهر فقط بناءً على رغبة والدتها، قبل أن ينتهي الزواج بالانفصال لعدم التوافق. وأكدت أنها حاليًا غير مرتبطة على الإطلاق، نافية شائعات الزواج السري أو العرفي، ومشددة على أنها لا يمكن أن تقدم على خطوة الزواج في الخفاء، وأوضحت أن شريك حياتها المنشود يجب أن يراعي الله فيها ويمنحها شعورًا بالأمان والاحتواء، بعيدًا عن الشكل أو المظاهر.

الندم على بعض الأدوار والنجومية

اعترفت حورية بندمها الشديد على دورها في فيلم «استدعاء ولي عمرو»، مؤكدة أنها لم تكن راضية عن شكلها في تلك الفترة بسبب ظروف صحية صعبة. كما أوضحت أن الشهرة غيرت حياتها بنسبة 180 درجة بعد فيلم «كلمني شكرًا»، مؤكدة أن النجومية ليست دائمًا نعمة، بل تحمل ضغوطًا قاسية وتنمرًا مؤلمًا.

الاعتزال والعودة والطموحات الفنية

كشفت حورية فرغلي أنها فكرت جديًا في اعتزال الفن بسبب التنمر الذي تعرضت له بعد عمليات التجميل، لكنها تراجعت بعد نجاح مسلسل «ساحرة الجنوب». وأكدت أنها تحلم بتقديم شخصيات تاريخية قوية مثل الملكة حتشبسوت أو شجرة الدر، معتبرة أن هذه الأدوار تمثل قمة طموحها الفني.

بهذه التصريحات، قدمت حورية فرغلي صورة إنسانية صادقة لفنانة خاضت معارك قاسية مع المرض، الوحدة، والخذلان، لكنها ما زالت متمسكة بالأمل والإيمان، وتبحث عن حياة أكثر هدوءًا واتزانًا، بعيدًا عن الأضواء الزائفة.