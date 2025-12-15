تأجيل تصوير مسلسل «الكينج» بطولة محمد إمام حدادًا على وفاة عمته

قرر صُنّاع مسلسل «الكينج»، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام، إيقاف تصوير العمل بشكل مؤقت حدادًا على وفاة شقيقة الزعيم عادل إمام، وعمة بطل المسلسل، في قرار إنساني لاقى احترامًا واسعًا داخل الوسط الفني وخارجه، ويرصد الموجز التفاصيل.

سبب تأجيل تصوير مسلسل الكينج

وجاء قرار تأجيل تصوير مسلسل «الكينج» بعد الاتفاق بين الشركة المنتجة وفريق العمل، مراعاة للظروف العائلية التي يمر بها الفنان محمد إمام. ومن المقرر أن يتم استئناف التصوير خلال الفترة المقبلة فور الانتهاء من فترة الحداد، مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد لعرض المسلسل.

ويُعد «الكينج» من أبرز المسلسلات المنتظرة، خاصة أنه يمثل عودة قوية لمحمد إمام إلى الدراما التلفزيونية، بعد سلسلة من النجاحات السينمائية خلال السنوات الأخيرة.

محمود الليثي يشارك بأغنية شعبية

وفي سياق متصل، كان القائمون على مسلسل «الكينج» قد تعاقدوا مع المطرب الشعبي محمود الليثي لتقديم أغنية ضمن أحداث العمل. ومن المنتظر أن تُعرض الأغنية خلال أحد مشاهد الأفراح داخل الحارة الشعبية التي يعيش بها «حمزة الكينج»، الشخصية الرئيسية التي يجسدها محمد إمام.

وتأتي هذه الأغنية في إطار حرص صُنّاع المسلسل على تقديم أجواء شعبية واقعية، تعكس طبيعة البيئة الاجتماعية التي تدور فيها الأحداث، وتضفي مزيدًا من الحيوية على المشاهد.

مشاهد صراع ومواجهة درامية

وتشهد أحداث مسلسل «الكينج» تصاعدًا دراميًا ملحوظًا، من خلال عدد من المواجهات القوية، أبرزها مشادة تجمع بين محمد إمام والفنان سامي مغاوري، الذي يؤدي شخصية والد الفنانة ميرنا جميل، حبيبة بطل العمل. وتكشف هذه المشاهد عن حجم الصراعات الاجتماعية والعائلية التي تحيط بشخصية «حمزة الكينج».

أماكن تصوير جديدة في سقارة

من ناحية أخرى، تواصل المخرجة شيرين عادل معاينة عدد من مواقع التصوير الجديدة داخل منطقة سقارة بالهرم، تمهيدًا للانتقال إليها خلال الأسبوع المقبل. ويهدف هذا التغيير في أماكن التصوير إلى منح المسلسل بعدًا بصريًا مختلفًا يتماشى مع طبيعة الأحداث المشوقة.

استئناف العمل بعد حريق استوديو مصر

وكان فريق مسلسل «الكينج» قد واجه أزمة كبيرة في وقت سابق، بعد اندلاع حريق داخل الديكورات الرئيسية للعمل في استوديو مصر، ما تسبب في خسائر مادية كبيرة. إلا أن محمد إمام أعلن لاحقًا استئناف التصوير داخل ديكورات بديلة، مع نشر صور من كواليس العمل، مؤكدًا عودة المسلسل إلى مساره الطبيعي.

قصة مسلسل الكينج

وتدور أحداث مسلسل «الكينج» في إطار اجتماعي تشويقي، حول شاب مصري يُدعى «حمزة الدباح»، ينتمي إلى إحدى العصابات الدولية، ويجد نفسه في مواجهة سلسلة من التحديات الخطيرة، التي تضعه أمام اختبارات صعبة بين ماضيه ورغبته في تغيير مصيره.

أبطال وصنّاع مسلسل الكينج

مسلسل «الكينج» من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وبطولة محمد إمام، ويشاركه في العمل كل من ميرنا جميل، حنان مطاوع، سامي مغاوري، عمرو عبد الجليل، حجاج عبدالعظيم، انتصار، وكمال أبو رية، إلى جانب عدد من الفنانين.

آخر أعمال محمد إمام

وعلى المستوى السينمائي، يُعد فيلم «صقر وكناريا» آخر أعمال محمد إمام، وشاركه البطولة شيكو، يسرا اللوزي، يارا السكري، وانتصار، وحقق الفيلم صدى واسعًا عند عرضه، ما عزز من جماهيرية الفنان الشاب.

ويترقب الجمهور عرض مسلسل «الكينج» خلال الفترة المقبلة، باعتباره عملًا دراميًا يجمع بين التشويق، والبعد الاجتماعي، والأداء القوي، في تجربة جديدة تضاف إلى مسيرة محمد إمام الفنية.