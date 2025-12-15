موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025 للعاملين بالدولة رسميًا

أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ضمن حرص الحكومة على انتظام صرف الأجور وتخفيف الأعباء المعيشية على ملايين الموظفين، خاصة بعد تطبيق الزيادة الجديدة في المرتبات التي بدأ تنفيذها منذ يوليو الماضي، ويرصد الموجز التفاصيل.

ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة الأجور وتحسين كفاءة صرف المستحقات المالية باستخدام النظم الرقمية الحديثة، بما يضمن سهولة الوصول إلى المرتبات دون أي معوقات.

تفاصيل موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025

أكدت وزارة المالية أن صرف المرتبات سيبدأ يوم 24 ديسمبر 2025 ويستمر حتى 28 ديسمبر 2025.

وأوضحت الوزارة أن المرتبات ستكون متاحة على بطاقات الدفع الحكومية منذ اليوم الأول، ما يتيح للموظفين السحب في أي وقت خلال فترة الصرف دون التقيد بساعات العمل الرسمية، وهو ما يسهم في تخفيف الازدحام أمام ماكينات الصراف والفروع البنكية.

جدول صرف المرتبات للعاملين بالدولة

سيتم صرف المرتبات وفق جدول زمني منظم يشمل جميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة للدولة.

وتهدف هذه الآلية إلى:

تجنب التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك .

. ضمان انسيابية عمليات السحب لجميع الموظفين.

لجميع الموظفين. الحفاظ على كفاءة منظومة صرف الأجور دون أعطال أو تأخير.

أماكن صرف مرتبات ديسمبر 2025

أتاحت وزارة المالية عدة قنوات لصرف المرتبات لتلبية احتياجات جميع العاملين:

ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في جميع المحافظات.

المنتشرة في جميع المحافظات. فروع البنوك الحكومية والخاصة مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة.

مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة. مكاتب البريد المصري التي تقدم خدمات صرف المرتبات.

التي تقدم خدمات صرف المرتبات. شركات الدفع الإلكتروني المعتمدة للسحب النقدي بسهولة وأمان.

زيادة الأجور والحد الأدنى للمرتبات 2025

يشمل صرف شهر ديسمبر الزيادة الجديدة في الأجور التي أعلنتها الحكومة في يوليو الماضي، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7,000 جنيه شهريًا.

كما تضمنت الزيادة حزم مالية للدرجات الوظيفية المختلفة تتراوح بين 1,100 و1,600 جنيه، بالإضافة إلى العلاوات الدورية والمقطوعة، وذلك لدعم دخول العاملين وتحسين قدرتهم على مواجهة التضخم وتلبية الاحتياجات المعيشية.

أهداف الحكومة من زيادة المرتبات

تسعى الحكومة من خلال هذه الزيادة إلى تحقيق عدة أهداف:

تحسين مستوى المعيشة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة. تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات متوسطة ومحدودة الدخل. ضمان الانضباط المالي وتطوير آليات صرف المرتبات. تسهيل استخدام التحول الرقمي في العمليات المالية الحكومية. تخفيف الضغط على الموظفين وضمان سرعة وسهولة الوصول للمرتبات.

مع هذه الإجراءات، تؤكد الدولة التزامها بصرف مرتبات ديسمبر 2025 في مواعيدها المحددة، وتوفير بيئة مالية مستقرة وآمنة لجميع موظفي الحكومة.