محمد صلاح وعمر مرموش ينضمان لمعسكر منتخب مصر استعدادًا لأمم إفريقيا

انطلقت الإثارة بين جماهير الكرة المصرية اليوم الإثنين، مع انضمام نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، ونجم مانشستر سيتي عمر مرموش، إلى معسكر منتخب مصر الأول بقيادة المدير الفني حسام حسن، استعدادًا لمنافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستقام بالمغرب هذا الشهر، ويرصد الموجز التفاصيل.

وصول اللاعبين وتقييم مشاركتهم

كان مصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي، قد وصل إلى معسكر المنتخب مساء الأحد الماضي. ويعمل الجهاز الفني خلال الساعات القادمة على تقييم الحالة البدنية للاعبين الثلاثة، لتحديد إمكانية مشاركتهم في مباراة ودية نيجيريا المقررة غدًا الثلاثاء. تعتبر هذه المباراة البروفة الأخيرة قبل السفر إلى المغرب لخوض منافسات البطولة.

انطلاق المعسكر واستعدادات المنتخب

بدأ المعسكر المفتوح لمنتخب مصر يوم 3 ديسمبر الجاري في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر. ركز الجهاز الفني خلال المرحلة الماضية على رفع مستوى اللياقة البدنية والتكتيك الجماعي، بالإضافة إلى تنمية الانسجام بين اللاعبين المحليين والمحترفين في الدوريات الأوروبية، لضمان جاهزيتهم قبل البطولة.

القائمة النهائية لمنتخب مصر

أعلن حسام حسن عن القائمة النهائية للفراعنة للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية، والتي ضمت أفضل العناصر في جميع المراكز:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد صبحي.

محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد صبحي. خط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح.

محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح. خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي.

مروان عطية، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي. خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد، صلاح محسن، وأسامة فيصل.

تجمع هذه التشكيلة بين الخبرة الدولية واللاعبين المحليين، بهدف تقديم أفضل أداء ممكن وتحقيق نتائج مميزة للمنتخب في البطولة.

الاستعدادات النهائية قبل السفر

يواصل الجهاز الفني متابعة الحالة البدنية للاعبين، مع التركيز على تدريب الجوانب التكتيكية والتحليل الفني للفرق المنافسة. كما تسعى الإدارة الفنية لتعزيز الانسجام بين اللاعبين المحليين والمحترفين، لضمان تحقيق أفضل استفادة ممكنة من جميع الموارد البشرية المتاحة.

دور محمد صلاح وعمر مرموش في المنتخب

يشكل انضمام محمد صلاح وعمر مرموش إضافة هجومية قوية للفراعنة، لما يمتلكانه من خبرة وموهبة في الملاعب الأوروبية. ويأمل الجهاز الفني أن يرفع وجود هؤلاء النجوم معنويات الفريق ويحفز اللاعبين الآخرين لتقديم أفضل أداء ممكن، خاصة أمام المنتخبات الكبرى في البطولة.