بعد هجوم محمد صلاح ضده..مدرب ليفربول سلوت يكشف سبب استبعاده أمام ليدز

سلوت.. ليفربول يفقد نقاطًا جديدة وصلاح خارج الحسابات

أوضح الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لليفربول، الأسباب وراء عدم إشراك محمد صلاح في مواجهة ليدز يونايتد، ضمن الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بالتعادل 3-3 ليستمر نزيف النقاط، ويرصد الموجز التفاصيل.

صلاح على دكة البدلاء للمرة الثالثة

شهدت المباراة جلوس محمد صلاح على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة على التوالي، ولم يشارك أي دقيقة هذه المرة، على عكس مباراة سندرلاند السابقة التي ظهر فيها كبديل في الشوط الثاني.

سلوت يبرر القرار: «لم نحتاج لهدف»

قال سلوت في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" إن الفريق لم يكن بحاجة لهدف إضافي في وقت تقدمه 3-2، ولذلك فضّل إشراك الياباني واتارو إندو للتحكم في إيقاع اللقاء.

وأضاف:

«كنا متقدمين 2-0، ثم 3-2، وفي تلك اللحظة كان تركيزنا على السيطرة على المباراة، وليس تسجيل هدف جديد».

التفكير في المستقبل وغياب صلاح بسبب إفريقيا

أكد مدرب ليفربول أن قراراته مرتبطة بمستقبل الفريق، خاصة أن صلاح سيغادر قريبًا للانضمام إلى منتخب مصر استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية.

وقال:

«علينا تقبّل الوضع، محمد صلاح سيشارك مع منتخب مصر بعد أسبوع، ولدينا مواجهة صعبة أمام إنتر ميلان قبل ذلك في دوري الأبطال».

إدارة الأحمال وإراحة اللاعبين العائدين من الإصابة

وكشف سلوت عن خروجه لفيرتز وكونور برادلي خلال المباراة، لتخفيف الحمل عليهما بعد العودة من الإصابة، مشيرًا إلى أن الفريق مازال يعاني من استقبال أهداف متأخرة وثابتة.

أرقام صلاح هذا الموسم

يبلغ صلاح 33 عامًا، وشارك مع ليفربول هذا الموسم في 19 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة.