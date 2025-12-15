درجات الحرارة اليوم الإثنين في مصر.. برودة ملحوظة ليلًا وانخفاض واضح

تشهد البلاد اليوم الإثنين حالة من الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، بحسب ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حيث يسود طقس مائل للبرودة إلى بارد نهارًا على أغلب المحافظات، بينما يزداد الإحساس بالبرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، خاصة في المناطق المكشوفة، ويرصد الموجز التفاصيل

حالة الطقس اليوم في مصر

أوضحت هيئة الأرصاد أن الطقس اليوم يكون باردًا نسبيًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مع اعتدال نسبي على جنوب الصعيد نهارًا، في حين تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير مع دخول ساعات الليل، لتصبح الأجواء باردة على جميع الأنحاء دون استثناء.

الطقس ليلًا والصباح الباكر

تشير التوقعات إلى أن الأجواء تكون معتدلة في أول الليل، ثم تميل للبرودة في آخره، وتتحول إلى باردة في الصباح الباكر، خاصة على شمال البلاد وجنوب الصعيد والمناطق الجبلية، ما يزيد من الشعور ببرودة الطقس خلال فترات الخروج المبكرة.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة الكبرى

سجلت القاهرة درجة حرارة صغرى 13 درجة مئوية، بينما بلغت العظمى 20 درجة، مع أجواء باردة نسبيًا نهارًا، وشديدة البرودة خلال الليل.

وفي العاصمة الإدارية ومدينة 6 أكتوبر، تراوحت درجات الحرارة بين 12 و21 درجة مئوية.

درجات الحرارة في محافظات الوجه البحري والسواحل

تشهد محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية طقسًا باردًا، حيث سجلت الإسكندرية وبنها 13 درجة للصغرى و20 للعظمى، بينما سجلت العلمين الجديدة 12 درجة للصغرى و20 للعظمى، في حين بلغت العظمى في مطروح 19 درجة فقط.

برودة شديدة في سانت كاترين

تشهد منطقة سانت كاترين أجواءً شديدة البرودة، حيث تسجل درجة الحرارة الصغرى درجة مئوية واحدة، والعظمى 11 درجة، مع زيادة الإحساس بالبرودة خلال ساعات الليل المتأخرة، واحتمالات تكون الصقيع.

درجات الحرارة في مدن القناة وسيناء

سجلت بورسعيد 15 درجة للصغرى و21 للعظمى، بينما بلغت الصغرى في الإسماعيلية 12 درجة والعظمى 21، وسجلت السويس 11 درجة للصغرى و21 للعظمى، في حين شهدت شرم الشيخ طقسًا معتدلًا نسبيًا بدرجات حرارة تتراوح بين 18 و23 درجة.

طقس الصعيد اليوم

تشهد محافظات الصعيد طقسًا مائلًا للاعتدال نهارًا وباردًا ليلًا، حيث سجلت الفيوم 11 درجة للصغرى و21 للعظمى، والمنيا 9 درجات للصغرى و22 للعظمى، بينما وصلت العظمى في الأقصر وأسوان إلى 24 درجة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلًا.

تحذيرات ونصائح الأرصاد

ناشدت هيئة الأرصاد المواطنين ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، مع توخي الحذر أثناء القيادة في فترات الشبورة المائية، ومتابعة التحديثات اليومية لحالة الطقس لتجنب أي تقلبات مفاجئة.

وتواصل الأرصاد الجوية متابعة الأوضاع الجوية على مدار الساعة، مع إصدار بيانات دورية لبيان تطورات حالة الطقس ودرجات الحرارة في مختلف المحافظات.