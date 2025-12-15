القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد نيجيريا استعدادا لكأس أمم أفريقيا والتشكيل المتوقع

يترقب عشاق كرة القدم الأفريقية، قمة ساخنة تجمع منتخب مصر ضد منتخب نيجيريا في إطار استعدادات كلا المنتخبين للمشاركة في نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها دولة المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتي 18 ينايرالمقبل.

يبحث كلا الفريقين عن تقديم عرض قوي في المواجهة الأخيرة قبل انطلاق البطولة لطمأنة أنصاره قبل خوض منافسات كأس أمم أفريقيا التي يسعي كلاهما للعودة إلي منصات التتويج بها بعد غياب طويل.

موعد مباراة مصر ضد نيجيريا

المواجهة التي تجمع منتخب مصر ضد نظيره منتخب نيجيريا في في إطار استعدادات كلا المنتخبين للمشاركة في نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها دولة المغرب، تنطلق في الثامنة مساء غد الثلاثاء الموافق 16 دسمبر الجاري.

مشاهدة مباراة مصر ضد نيجيريا

يتم نقل مباراة منتخب مصر ضد نظيره منتخب نيجيريا التي تجمعهما في إطار استعدادات كلا المنتخبين للمشاركة في نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها دولة المغرب، عبر قنوات أون سبورت مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة.

مصر ضد نيجيريا

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد نيجيريا

يرصد الموجز، تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد نيجيريا حيث من المنتظر مشاركة العناصر الأتية..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح

خط الوسط: مروان عطية وحمدي فتحي وزيزو

خط الهجوم: عمر مرموش ومحمد صلاح وتريزيجيه

قائمة منتخب مصر المشارك بكأس أمم أفريقيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير ومحمد صبحـي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيـد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي وأحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطيـة، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفي فتحي ، عمر مرموش، محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفي محمد، صلاح محسن وأسامة فيصل.

