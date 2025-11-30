محمد إمام يتصدر التريند بعد حريق لوكيشن "الكينج" ويطمئن جمهوره:استنونا في رمضان

محمد إمام يشعل مواقع التواصل ويتصدر التريند

تصدر النجم محمد إمام تريند منصات التواصل خلال الساعات الماضية، بعد الحريق الذي وقع في لوكيشن تصوير مسلسله الجديد "الكينج"، وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع منشوره الذي طمأن فيه الجميع على سلامة فريق العمل، ليصبح اسمه في صدارة محركات البحث، ويرصد الموجز التفاصيل.

طمأنة للجمهور بعد الحريق

أكد محمد إمام أن الحريق، رغم ضخامته، لم يسفر عن أي إصابات خطيرة، مضيفًا أن جميع العاملين بخير.

وأوضح أن موقع التصوير كان مجهزًا بإنتاج ضخم من المنتج عبد الله أبو الفتوح، وفريق ديكور بقيادة تامر إسماعيل، إلا أن ما حدث كان أمرًا قدره الله.

إشادة بالداخلية وفريق العمل

ووجه إمام شكرًا لوزارة الداخلية وقوات الدفاع المدني على جهودهم في السيطرة على الحريق وسط كميات كبيرة من الأخشاب والمواد القابلة للاشتعال. كما أثنى على المنتج محمد السيد وفريقه لشجاعتهم في إنقاذ المعدات وأزياء التصوير.

رسالة تقدير للجمهور والنجوم

أعرب محمد إمام عن امتنانه لكل من تواصل معه للاطمئنان عليه وعلى طاقم العمل، مؤكدًا أن محبة الناس دعمته في هذا الموقف الصعب.

استمرار تصوير "الكينج" وموعد العرض

اختتم إمام تصريحه بالتأكيد على استمرار التصوير دون توقف، استعدادًا لعرض مسلسل "الكينج" في رمضان 2026، قائلاً: "إن شاء الله مكملين… استنونا في رمضان 2026".

قصة مسلسل "الكينج"

تدور أحداث العمل حول شخصية حمزة الدباح، وهو رجل ينتمي لعالم العصابات الدولية ويدخل في صراعات مشوقة، ضمن إطار أكشن وجريمة. العمل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم بينهم:

حنان مطاوع – عمرو عبد الجليل – ميرنا جميل – حجاج عبدالعظيم.

