نجل محمد رمضان أمام القضاء مجددًا.. أولى جلسات الاستئناف على الحكم

حددت محكمة جنح مستأنف الطفل بمدينة 6 أكتوبر، يوم 9 سبتمبر 2025، موعدًا لنظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من نجل الفنان محمد رمضان على الحكم القضائي الصادر بإيداعه إحدى دور الرعاية الاجتماعية، بعد إدانته في واقعة مشاجرة مع زميله داخل المدرسة.

وكانت محكمة جنح الطفل قد أصدرت حكمًا في وقت سابق بإيداع الطفل داخل دار رعاية، إثر تداول فيديو للمشاجرة بينه وبين أحد زملائه، في واقعة أثارت اهتمام الرأي العام لارتباطها بابن فنان شهير. وعلى الرغم من إعلان الصلح بين الأسرتين، إلا أن الحكم القضائي نُفذ، مما أثار موجة جدل واسعة حول مدى تأثير الاعتبارات الاجتماعية والفنية على سير العدالة.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل .

تفاصيل الواقعة والحكم الأولي

تعود الواقعة إلى مشاجرة نشبت بين نجل محمد رمضان وأحد زملائه داخل المدرسة، تم على إثرها تحرير محضر رسمي. وفي الجلسة التي صدر فيها الحكم، تغيب الطفل عن الحضور بسبب وعكة صحية، بحسب ما أكده محاميه، الذي أشار إلى أن المحكمة أصدرت الحكم رغم الاعتذار الرسمي المقدم من الأسرة وغياب الطفل.

وقد أثار هذا القرار ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره البعض قرارًا قاسيًا وغير متناسب مع طبيعة الحدث، بينما رأى آخرون أن القضاء يطبق القانون دون تفرقة.

الدفاع: استئناف يستند إلى بطلان الإجراء

المحامي الممثل لنجل رمضان أكد أن الاستئناف يستند إلى "وجود بطلان في الإجراءات"، مشيرًا إلى أن المحكمة لم تراعِ ظروف الطفل الصحية في الجلسة الماضية، وأن هناك مستندات جديدة ستُقدم في جلسة 9 سبتمبر، على أمل إلغاء الحكم أو استبداله بإجراء تأديبي بديل.

هل يُعدل الحكم في سبتمبر؟

من المتوقع أن تشهد جلسة سبتمبر القادمة مرافعات حاسمة، سواء من جهة الدفاع أو النيابة، خاصة في ظل توجه قضائي عام نحو إصلاح الأحداث بدلًا من معاقبتهم بالعزل.

ومع اقتراب موعد الجلسة المنتظرة، يبقى الرأي العام متابعًا لتطورات القضية التي تجمع بين الجوانب القانونية والاجتماعية، في ظل تساؤلات مشروعة عن مستقبل الطفل، وموقف القضاء من مبدأ "مصلحة الطفل الفضلى" في مثل هذه القضايا.

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