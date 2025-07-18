عمال «روبابيكيا» وراء انهيار عقار مصر القديمة.. محافظ القاهرة يتابع الحادث

انهيار عقار آيل للسقوط في شارع أبو السعود..

شهد حي مصر القديمة، اليوم الجمعة 18 يوليو 2025، انهيار عقار قديم مكون من ثلاثة طوابق بشارع أبو السعود، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص كانوا بداخله، وأعلنت محافظة القاهرة أن العقار كان خاليًا من السكان وصادر له قرار إزالة بسبب خطورته الداهمة، إلا أن أربعة عمال من جامعي الروبابيكيا تسللوا إلى داخله بحثًا عن الأخشاب، فتسبب ذلك في انهياره عليهم، ويرصد الموجز التفاصيل.

تحرك سريع من الحماية المدنية والإسعاف

فور تلقي غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بلاغًا بالحادث، تحركت قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع العقار رقم ٩ أ بحي أهل الراية، وتمكنت من استخراج العمال الأربعة مصابين، حيث نُقلوا على الفور إلى مستشفى المبرة لتلقي العلاج اللازم.

العقار خالٍ من السكان وصادر له قرار هدم

وأوضحت محافظة القاهرة، في بيان رسمي، أن العقار المنهار مكوّن من طابق أرضي وطابقين علويين بحوائط حاملة وأسقف خشبية، وأنه كان خاليًا تمامًا من السكان منذ فترة طويلة، نظرًا لصدور قرار إزالة له بسبب خطورته، كما أكدت المحافظة أن الأجهزة التنفيذية كانت قد بدأت بالفعل أعمال الهدم وفق الإجراءات القانونية، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتأمين الموقع باستخدام صلبات خشبية.

محاولة سرقة الأخشاب تودي إلى الانهيار

وكشفت التحقيقات الأولية أن السبب وراء الانهيار هو تسلل أربعة عمال من جامعي الروبابيكيا إلى داخل العقار أثناء فترة الهدم، بهدف سرقة الأخشاب من الأسقف، ما أدى إلى سقوط أجزاء كبيرة من المبنى عليهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

محافظ القاهرة يتابع الموقف ميدانيًا

من جانبه، تابع الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، الموقف من موقع الحادث، ووجه بتقديم الرعاية الطبية العاجلة للمصابين، ومراجعة إجراءات تأمين العقارات الآيلة للسقوط لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

تأمين العقارات القديمة ومنع المخالفات

وشددت محافظة القاهرة على أنها مستمرة في حملات إزالة العقارات الخطرة التي تمثل تهديدًا لحياة المواطنين، مؤكدة ضرورة الالتزام بعدم الاقتراب من المواقع الجاري هدمها حفاظًا على الأرواح، كما طالبت المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات أو تسلل إلى مثل هذه المواقع عبر الخطوط الساخنة أو من خلال غرف العمليات بالأحياء.

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