طريق الموت.. تفاصيل جديدة حول الحادث المأساوي الذي أودى بحياة ديوغو جوتا

كشفت وسائل إعلام أوروبية عن تفاصيل صادمة تتعلق بالطريق الذي شهد مصرع نجم ليفربول والمنتخب البرتغالي ديوغو جوتا، في حادث مروع هزّ الأوساط الرياضية العالمية.

وأفاد الدفاع المدني الإسباني أن الحادث الذي أودى بحياة جوتا وشقيقه أندري سيلفا وقع نتيجة "انفجار إطار خلال عملية تجاوز"، ما أدى إلى انحراف السيارة واندلاع النيران فيها، في الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي، وذلك في بلدة سيرناديا بمدينة زامورا شمال غربي إسبانيا.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن السيارة انحرفت بشكل مفاجئ عن الطريق من الجهة اليسرى قبل أن تشتعل بها النيران، مما تسبب في وفاة الشقيقين على الفور.

ويرصد موقع الموجز أن الكيلو 65 من نفس الطريق شهد حادثًا آخر خطيرًا قبل 8 أيام فقط من الحادث المأساوي، حيث خرجت سيارة عن المسار وأُصيبت امرأة تبلغ من العمر 60 عامًا، وتم نقلها إلى المستشفى بعد تدخل رجال الإطفاء.

وبحسب صحيفة "A Bola" البرتغالية، فإن هذا الطريق يُعرف بسجله الحافل بالحوادث، إذ تم تسجيل 19 حادثًا بالغ الخطورة على نفس المسار خلال عام 2023 فقط، ما يثير علامات استفهام حول مستوى الأمان فيه.

وكان ديوغو جوتا، البالغ من العمر 28 عامًا، وشقيقه الأصغر في طريقهما إلى مدينة سانتاندير، استعدادًا لركوب عبارة بحرية متجهة إلى بورتسموث في إنجلترا، بعد أن نصح الأطباء نجم ليفربول الراحل بعدم السفر جوًا، نظرًا لعملية جراحية أجراها مؤخرًا في الرئة، ما يجعل من الحادث مأساة مركبة وصادمة.

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