مصرع 5 وإصابة 16 في حادثين مأساويين على طريقي الإقليمي والعين السخنة

شهدت الطرق السريعة بمحافظتي الجيزة والسويس، صباح اليوم السبت، حادثين مروريين مروعين أسفرا عن سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين، وسط استنفار أمني وطبي واسع لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، ويرصد الموجز التفاصيل.

حادث مروع على الطريق الإقليمي بالجيزة

في الساعات الأولى من صباح السبت، وقع حادث تصادم مروع بين سيارتين على الطريق الإقليمي بالقرب من قرية بني سلامة التابعة لمنشأة القناطر بمحافظة الجيزة، وأسفر الحادث عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين بإصابات متفرقة ما بين كسور وجروح.

وفور تلقي البلاغ، هرعت قوات الحماية المدنية وهيئة الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم الدفع بعدد كبير من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة، من بينها مستشفى الباجور بمحافظة المنوفية، التي استقبلت المصابين، وسط حالة استنفار قصوى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

التحقيقات الأولية تكشف سبب الحادث

أكدت مصادر أمنية أن الحادث نجم عن السرعة الزائدة لإحدى السيارتين، مما أدى إلى اصطدام عنيف خلف خسائر بشرية جسيمة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات فور إخطارها بالواقعة، وتم التحفظ على السائقين المتسببين في الحادث لعرضهم على جهات التحقيق المختصة، فيما تكثف الجهات المعنية جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية.

استنفار في مستشفيات المنوفية والجيزة

دفعت مديرية الصحة بفرق طبية متخصصة وأطقم طوارئ إلى مستشفيات شبين الكوم وأشمون والباجور لتقديم الدعم الطبي الكامل للمصابين، فيما تم نقل جثامين الضحايا إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة. وشهد موقع الحادث تواجدًا مكثفًا لرجال الأمن والمرور لتنظيم الحركة المرورية وإبعاد السيارات عن مكان التصادم.

حادث آخر بطريق العين السخنة

في السياق ذاته، شهد طريق العين السخنة حادثًا مروريًا آخر أسفر عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين، إثر تصادم بين ثلاث سيارات ملاكي وسيارة نقل ثقيل على أحد المحاور المؤدية إلى القرى والفنادق السياحية بالمنطقة، والتي تشهد كثافة مرورية مرتفعة في عطلات نهاية الأسبوع.

تدخل عاجل لفرق الإنقاذ

تلقى مرفق إسعاف السويس إخطارًا بالحادث، ووجه الدكتور مينا فوزي مدير المرفق بسرعة إرسال سيارتي إسعاف من أقرب نقطة تمركز لإنقاذ المصابين، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية لهم في موقع الحادث قبل نقلهم إلى مجمع السويس الطبي لاستكمال العلاج.

تحقيقات موسعة لتحديد الأسباب

باشرت الأجهزة الأمنية التحقيقات الأولية في الحادث الثاني أيضًا، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، مع استمرار جهود المرور لرفع آثار التصادم وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

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