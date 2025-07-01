إحالة سائق التريلا بحادث الطريق الإقليمي ومالكها إلى محكمة الجنايات بعد مصرع 19 شخصًا

في خطوة تعكس حزم الدولة في مواجهة الاستهتار بأرواح المواطنين، قرر النائب العام إحالة سائق شاحنة "تريلا" ومالكها إلى محكمة الجنايات، على خلفية حادث الطريق الإقليمي المروع الذي وقع أعلى مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وأسفر عن مصرع 19 شخصًا وإصابة 3 آخرين.

ووفقًا لما أعلنته النيابة العامة، فإن التحقيقات كشفت أن السائق كان تحت تأثير مخدر الحشيش ومادة الميثامفيتامين أثناء القيادة، وأنه كان يسير عكس الاتجاه بعد أن تخطى الحاجز الفاصل بين الاتجاهين، مما أدى إلى الاصطدام بسيارة ميكروباص تقل العمال الضحايا، وتسبب في كارثة إنسانية هزت الرأي العام.

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تفاصيل الواقعة

وقع الحادث يوم 22 يونيو 2025 على الطريق الإقليمي، عندما قامت سيارة النقل الثقيل "تريلا" باجتياز الحاجز الأوسط لتسير عكس الاتجاه، لتصطدم مباشرة بميكروباص كان في طريقه المعتاد، مما أدى إلى تهشم السيارة ووفاة معظم ركابها في الحال، وانتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل الضحايا إلى المستشفيات القريبة، بينما باشرت النيابة العامة التحقيقات العاجلة.

اتهامات جسيمة

أسندت النيابة العامة للمتهم الرئيسي عدة اتهامات خطيرة، أبرزها القتل الخطأ لـ19 شخصًا، وإصابة 3 آخرين، والتسبب في إتلاف الممتلكات العامة والخاصة، والقيادة تحت تأثير مواد مخدرة، والقيادة دون رخصة مناسبة، والسير عكس الاتجاه في طريق سريع.

أما مالك السيارة، فقد وُجهت إليه تهمة السماح لسائق غير مؤهل بقيادة الشاحنة رغم علمه بأنه لا يحمل رخصة قيادة مطابقة لنوع المركبة، مما يُعد اشتراكًا في الجريمة بشكل غير مباشر.

موعد المحاكمة

تم تحديد جلسة المحاكمة أمام محكمة جنايات شبين الكوم يوم الثلاثاء 8 يوليو 2025، وسط ترقب واسع من أسر الضحايا والرأي العام، وتطالب العديد من الجهات الحقوقية بتشديد العقوبات في قضايا الحوادث الناتجة عن الإهمال أو التعاطي، لما لها من آثار مأساوية على المجتمع.

موقف أهالي الضحايا

أعرب عدد من أهالي الضحايا عن ارتياحهم لسرعة تحرك النيابة العامة، مطالبين بتحقيق العدالة الكاملة وتوقيع أقصى العقوبات على المتهمين، مؤكدين أن ما حدث لم يكن "حادثًا عاديًا" بل جريمة مكتملة الأركان ناتجة عن الإهمال والاستهتار.

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