جامعة عين شمس توضح ملابسات اعتداء خريجة على فرد أمن بكلية البنات

الواقعة قيد التحقيق وجامعة عين شمس تؤكد دعمها الكامل للأمن الإداري.. أصدرت جامعة عين شمس بيانًا رسميًا، بشأن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول واقعة اعتداء على أحد أفراد الأمن الإداري داخل حرم كلية البنات، مؤكدة أن الواقعة محل تحقيق من قبل الجهات الأمنية المختصة، والتي تحركت فورًا عقب وقوع الحادث، ويرصد الموجز تفاصيل الحادث.

الخريجة من دفعة 2016 والجامعة توضح وضعها القانوني

أوضحت جامعة عين شمس أن السيدة التي قامت بالاعتداء ليست طالبة حالية، وإنما خريجة دفعة عام 2016، قسم اللغة العربية بكلية البنات، وهو ما ينفي صلتها الأكاديمية الراهنة بالجامعة، مشيرة إلى أن دخولها الحرم الجامعي جاء دون تصريح.

محاولة دخول غير مبررة تنتهي بالاعتداء على الأمن

وأفاد البيان أن الخريجة حاولت دخول الكلية صباح اليوم، وعند استفسار أحد أفراد الأمن الإداري عن هويتها وسبب الزيارة – وفقًا للإجراءات الأمنية المعتمدة – فوجئ بقيامها بالاعتداء عليه باستخدام سلاح أبيض، ما تسبب في إصابته.

نقل فرد الأمن للمستشفى وحالته مستقرة

تم على الفور نقل فرد الأمن المصاب إلى مستشفى عين شمس التخصصي، حيث يتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وأكدت جامعة عين شمس أن حالته مستقرة حتى الآن، ويتم متابعته بشكل مستمر.

محضر سابق ضد المعتدية بسبب واقعة مشابهة

في تطور لافت، كشفت إدارة الكلية عن وجود محضر سابق بتاريخ 9 أكتوبر 2024 ضد الخريجة نفسها، تم تحريره في قسم شرطة مدينة نصر أول، بسبب تعديها بالضرب على موظفين بالكلية في واقعة سابقة، ما يسلط الضوء على سوابق مشابهة لها داخل الحرم الجامعي.

موقف حازم من إدارة جامعة عين شمس ضد العنف

أعربت الجامعة عن أسفها الشديد للواقعة المؤسفة، مؤكدة رفضها التام لجميع أشكال العنف داخل الجامعة، ومشددة على دعمها الكامل لجميع العاملين، وبخاصة أفراد الأمن الإداري الذين يقومون بمهامهم وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها.

الجامعة تتابع التحقيقات وتؤكد التزامها بالأمان

اختتم البيان بتأكيد الجامعة على متابعتها الدقيقة للتحقيقات الجارية بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، وشددت على التزامها التام بالحفاظ على بيئة تعليمية وآمنة تضمن سلامة كافة منتسبيها.

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