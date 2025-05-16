طلاب جامعة الريادة يواجهون وزارة البيئة في جلسة محاكاة لمجلس النواب

نظم مجلس اتحاد طلاب جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا RST نموذج محاكاة مجلس النواب المصري في إطار مبادرة رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان" ، تحت رعاية الدكتور يحيى مبروك رئيس مجلس الأمناء والدكتور رضا حجازي رئيس الجامعة وإشراف الدكتور محمد الشربين نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب.

نموذج محاكاة مجلس النواب بجامعة الريادة

طلاب جامعة الريادة يوجهون طلب إحاطة لوزارة البيئة

وقدم الطلاب أمام رئيس الجامعة والنواب وقيادات الجامعة نموذج محاكاة جلسة مجلس النواب تضمنت مناقشة بعض الأسئلة وطلبات الإحاطة موجة الي وزارة البيئة بشأن تلوث المياه نتيجة الصرف الزراعي والصناعي في نهر النيل وانتشار المحارق غير الصحية في بعض المحافظات.

نموذج محاكاة مجلس النواب بجامعة الريادة

شهد نموذج المحاكاة حوارا هادفا وجادا بين الطلاب ممثلي الشعب كنواب والطالب الذي مثل وزير البيئة في عرض طلبات الإحاطة والرد عليها ، جسد الطلاب صورة واقعية لأداء مجلس النواب سواء إدارة الجلسة من رئيس المجلس والوكلاء وأسلوب عرض المشكلات بصورة واقعية ومثالية والرد عليها من الحكومة بالإحصاءات والأرقام مما يعكس الوعي السياسي لدي طلاب الجامعة.

نموذج محاكاة مجلس النواب بجامعة الريادة

وأشاد الدكتور رضا حجازي رئيس الجامعة، خلال بيان صحفي حصل الموجز على نسخة منه، بتجربة محاكاة مجلس النواب لإنها تعد طلاب الجامعة ليكونوا قادة المستقبل ويمارسوا العمل السياسي بوعي لمعرفة دور مجلس النواب الرقابي والتشريعي ومناقشة القضايا المجتمعية وكيفية عرضها لتحقيق رؤية مصر المستقبلية نحو مجتمع مستدام.

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