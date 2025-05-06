مجلس النواب يقر تعديل قانون الصيدلة: سنة امتياز إلزامية ومكافأة شهرية للمتدربين

في تحرك تشريعي يهدف إلى تطوير مهنة الصيدلة وتعزيز كفاءة الخريجين قبل دخولهم سوق العمل، وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، يقضي بإضافة سنة تدريبية إجبارية تُعرف بـ"سنة الامتياز" قبل الحصول على ترخيص مزاولة المهنة.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل كاملة .

تدريب تحت إشراف متخصص وفي جهات معتمدة

وينص مشروع القانون على أن تكون هذه السنة التدريبية تحت إشراف جامعي أو مهني معتمد، داخل مستشفيات جامعية أو مؤسسات صحية معتمدة من وزارة الصحة أو المجلس الأعلى للجامعات، بما يضمن تحقيق جودة عالية في التدريب والتحصيل العملي.

مكافأة لا تقل عن 2500 جنيه شهريًا

أحد أبرز البنود التي يتضمنها التعديل هو صرف مكافأة مالية شهرية للمتدربين لا تقل عن 2500 جنيه، ويُحدد الحد الأقصى لهذه المكافأة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد التشاور مع وزيري التعليم العالي والمالية، ويهدف هذا البند إلى دعم الخريج ماديًا خلال فترة التدريب وتخفيف الأعباء الاقتصادية عليه.

توحيد معايير التأهيل في المهن الصحية

أكد النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشؤون الصحية، أن هذا التعديل يُعد نقلة نوعية في تنظيم مهنة الصيدلة، ويحقق مبدأ العدالة بين خريجي كليات الصيدلة وزملائهم في كليات الطب وطب الأسنان، الذين يخضعون لفترات تدريب إجباري قبل الترخيص بمزاولة المهنة.

التطبيق اعتبارًا من خريجي 2023/2024

ومن المقرر أن يُطبق هذا النظام على خريجي كليات الصيدلة بدءًا من العام الجامعي 2023/2024، مما يمنح الجامعات والمؤسسات الصحية فرصة كافية للاستعداد وتوفيق الأوضاع وفقًا لمتطلبات القانون الجديد.

في انتظار الإقرار النهائي

ومن المنتظر عرض مشروع القانون على الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا لإقراره بشكل نهائي، على أن يتم العمل به رسميًا عقب نشره في الجريدة الرسمية.

مزايا قانون تعديل الصيدلة وتأثيره على مستقبل المهنة

التعديل الجديد على قانون الصيدلة ليس فقط خطوة لتنظيم التعليم والتدريب، بل هو أيضًا تأكيد على أن مهنة الصيدلة أصبحت أكثر تطلبًا وتعقيدًا في ظل التطورات الطبية المستمرة، وتقديم سنة امتياز إلزامية مع مكافأة شهرية سيشجع على تحسين المستوى المهني للصيادلة، وهو ما ينعكس في نهاية المطاف على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، إضافة إلى ذلك، يعزز هذا التعديل مكانة الصيدلي كعنصر أساسي في الفريق الطبي ويضمن تأهيله بشكل عملي لضمان تقديم أفضل النصائح والخدمات العلاجية.

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