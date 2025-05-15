جامعة الجلالة الأهلية تدرج اسمها في 1,105 بحث محكم دوليًا

أعلنت جامعة الجلالة الأهلية، عن نشر 1,105 بحث علمي محكم في كبرى قواعد البيانات العالمية، لتؤكد بذلك التزامها برؤية واستراتيجية طموحة للتميز الأكاديمي وربط البحث العلمي بالصناعة وقضايا المجتمع، بما يتماشى مع أهداف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتحقيق رؤية مصر 2030، المستلهمة من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (UN SDGs).

ويُعد هذا التميز ثمرة لاستراتيجية واضحة تتبناها الجامعة، في مختلف التخصصات الحيوية والتي تشمل جميع المجالات الطبية والهندسية والعلوم الأساسية والعلوم الإدارية والعلوم الاجتماعية والإعلام والفنون، وغيرها من المجالات المتعددة التخصصات.

فقد ساهمت الجامعة منذ نشاتها بتقديم اكثر من 600 بحثًا تناولت مجالات التنمية المستدامة السبعة عشر، مما يعد رقمًا استثنائيًا بين الجامعات الاهلية الناشئة، مما يعزز من دور الجامعة كمؤسسة بحثية تسعى للتميز والتأثير المجتمعي.

تعزيز ثقافة البحث العلمي بين منتسبي جامعة الجلالة

من جانبه، أكد الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية: " أن هذا الإنجاز يعكس التزامنا بتقديم بحث علمي عالي الجودة يخدم المجتمع والبيئة والصناعة، معبراً عن فخره بأعضاء هيئة التدريس والباحثين، الذين أثبتوا أن جامعة الجلالة قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا."

كما صرّح الدكتور إيهاب حسانين، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية ورئيس لجنة النشر العلمي بجامعة الجلالة:"ما تحقق من نتائج بحثية يُعد بداية لطموحات أكبر، مؤكداً على العمل لتعزيز ثقافة البحث العلمي بين جميع منتسبي الجامعة، والسعي لبناء بيئة أكاديمية تشجع على الابتكار، وتدعم التعاون متعدد التخصصات لخدمة المجتمع وتحقيق التأثير العلمي الفعال."

وفي إطار دعمها المستمر للتميز البحثي، كرّمت الجامعة 78 من أعضاء هيئة التدريس ومنتسبي الجامعة، تقديرًا لمجهوداتهم في النشر العلمي لعام 2024، حيث أقيمت الاحتفالية داخل الحرم الجامعي بحضور قيادات الجامعة، وتم خلالها منح شهادات تقدير للمكرمين وسط أجواء من الفخر والاعتزاز.

ويعكس هذا التقدم البحثي رؤية متكاملة تقودها إدارة الجامعة بالتعاون بين جميع الكوادر الأكاديمية والإدارية، مرتكزة على مبادئ النزاهه العلمية، والاستدامة، والريادة، والابتكار وتؤكد جامعة الجلالة بهذا الإنجاز أنها تمضي بخطى واثقة نحو ترسيخ مكانتها كمنارة للعلم والابتكار في مصر والمنطقة.

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