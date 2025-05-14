جامعة الجلالة تنظّم أول نموذج محاكاة لجامعة الدول العربية لتعزيز التعليم التفاعلي

نظّمت كلية العلوم الإدارية بجامعة الجلالة الأهلية، أول نموذج محاكاة لجامعة الدول العربية، وذلك بمشاركة طلاب برنامج الاقتصاد والعلوم السياسية، وبحضور نخبة من الشخصيات الأكاديمية والخبراء في الشؤون العربية.

أول نموذج محاكاة طلابي لجامعة الدول العربية

يأتي ذلك في إطار سعيها الدائم لتعزيز التعليم التفاعلي وتنمية المهارات السياسية والدبلوماسية لدى طلابها.

شهدت الفعالية حضور الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، الذي حرص على التفاعل المباشر مع الطلاب، وأشاد بالأداء المتميز للمشاركين، مؤكداً دعم الجامعة الكامل لهذه الأنشطة التعليمية النوعية.

انطلقت الفعالية بكلمة افتتاحية ألقاها كل من الدكتور كريم الباز، الأستاذ المساعد ببرنامج العلوم السياسية، والدكتورة نجوى سمك، عميد كلية العلوم الإدارية، أعقبها جلسة تمهيدية لعرض مواقف الدول من قبل الطلاب المشاركين.

أول نموذج محاكاة طلابي لجامعة الدول العربية

طلاب جامعة الجلالة يناقشون أزمة المياه

تميزت الجلسة الرئيسية بنقاش ثري حول "أزمة المياه وفرص التحول الاقتصادي نحو الاقتصاد الأخضر في العالم العربي"، حيث أبدى الطلاب مستوى عاليًا من التحليل والطرح الموضوعي.

كما شهد الحدث حضور نخبة من الضيوف المتميزين، من بينهم: الأستاذ شادي حموده، نائب الرئيس للقطاع القانوني بمنصة الشباب العربي للتنمية المستدامة، ياسر أبوسيدو، مسؤول ملف برامج الشباب إدارة التدريب وتطوير أساليب العمل.

أول نموذج محاكاة طلابي لجامعة الدول العربية

وقد أدارا نقاشًا معمقًا مع الطلاب حول القضايا المطروحة، مع التأكيد على دور الشباب في تشكيل مستقبل التعاون العربي المشترك.

وفي ختام الفعالية، عبّرت الدكتورة نجوى سمك عن فخرها بالطلاب قائلة: "نحرص دائمًا على تقديم تجارب تعليمية تحاكي الواقع السياسي والاقتصادي، ويشرّفنا أن نرى طلابنا يرتقون إلى مستوى الحدث بجدارة واحترافية."

أول نموذج محاكاة طلابي لجامعة الدول العربية

وأضاف الدكتور كريم الباز، الأستاذ المساعد ببرنامج الاقتصاد والعلوم السياسية ومنسق نموذج المحاكاة في كلمته:"ما قدمه طلابنا اليوم يعكس وعيًا عميقًا بقضايا المنطقة العربية، وقدرة حقيقية على التعبير والتحليل من خلال نماذج محاكاة واقعية.

وتؤكد جامعة الجلالة التزامها الدائم بدعم المبادرات الطلابية التي تجمع بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي، بما يسهم في إعداد كوادر متميزة قادرة على قيادة المستقبل وصياغة رؤى واقعية لقضايا العالم العربي.

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