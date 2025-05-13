جامعة الجلالة تستعرض 25 منتجًا للمستحضرات الدوائية والتجميلية لطلابها

نظّمت كلية الصيدلة بجامعة الجلالة الأهلية، فعالية بعنوان "Made in GU: Pharma Startup Journey"، والتي تهدف إلى تطوير مشاريع طلابية مبتكرة في مجالات صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل، كخطوة فاعلة نحو توطين صناعة الدواء في مصر.

تطوير مشاريع طلاب جامعة الجلالة

شهدت الفعالية حضور الدكتور محمد الشناوي، رئيس الجامعة، والدكتور إيهاب حسانين، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتورة رنا زيدان، أمين عام الجامعة، حيث أشادوا بجودة المشاريع وروح الابتكار التي أظهرها الطلاب، مؤكدين دعم الجامعة الكامل لهذه المبادرات التي تعزز من قدرات الطلاب الأكاديمية والعملية، وتدعم توجه الجامعة نحو التعليم التطبيقي المرتبط باحتياجات سوق العمل.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة أميرة عبد المتعال، عميدة كلية الصيدلة، خلال بيان صحفي على الموجز على نسخة منه، عن فخرها بمستوى الطلاب المشاركين في الفعالية، مؤكدة أن الكلية تسعى باستمرار لتوفير بيئة تعليمية محفزة على التفكير الإبداعي والابتكار، بما يؤهل الطلاب للمنافسة بقوة في سوق العمل المحلي والدولي في قطاع الصناعات الدوائية والتجميلية.

تطوير مشاريع طلاب جامعة الجلالة

وأشرف على تنفيذ الفعالية الدكتور علي نصر، أستاذ الصيدلانيات والصيدلة الصناعية، الذي أوضح أن الهدف من تنظيم هذا الحدث هو تمكين الطلاب من تطبيق معارفهم النظرية في مشروعات عملية واقعية، وتعزيز العمل الجماعي، وتنمية مهارات الابتكار في بيئة تعليمية متميزة.

تطوير مشاريع طلاب جامعة الجلالة

منتجات مستحضرات دوائية وتجميلية بجامعة الجلالة

تضمنت الفعالية عرض أكثر من 25 منتجًا من المستحضرات الدوائية والتجميلية، عكست إبداع الطلاب وفهمهم المتكامل للجوانب التقنية والتجارية في صناعة الدواء.

تأتي هذه الفعالية في سياق رؤية جامعة الجلالة لتقديم تعليم تطبيقي متطور يواكب متطلبات سوق العمل في مجالات الصحة والدواء، ويُعزز من قدرات الطلاب على الابتكار وريادة الأعمال.

تطوير مشاريع طلاب جامعة الجلالة

وتخطط كلية الصيدلة لتكرار هذه التجربة الناجحة خلال الأعوام القادمة، مع توسيع نطاقها لتشمل مشروعات متعددة التخصصات، بما يُعزز فرص التعاون بين كليات الجامعة ويفتح آفاقًا جديدة أمام الطلاب في مجالات الابتكار وريادة الأعمال.

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