جامعة الجلالة تنظم ورشة عمل دولية حول التعليم الإكلينيكي

نظّمت جامعة الجلالة الأهلية، بالتعاون مع مؤسسة سنتانا للتعليم الدولية، ورشة عمل متخصصة بعنوان "التعليم الإكلينيكي - المستوى الأول للمدربين"، والتي تم تفعيلها من خلال مركز التدريب والتعليم الطبى المستمر التابع للمركز الرئيسي للتدريب على المهارات بالجامعة، على مدار يومين بهدف تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس في مجال استخدام ممارسات المحاكاة المختلفة في التعليم الصحي، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ورشة عمل التعليم الاكلينيكي بجامعة الجلالة

ويستعرض الموجز تفاصيل الورشة.

افتُتحت الورشة بكلمة ترحيبية ألقاها الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، الذي صرح قائلاً: "إن تنظيم مثل هذه الورش التدريبية يأتي في إطار استراتيجية الجامعة لتطوير المهارات التعليمية والسريرية لأعضاء هيئة التدريس، وتحقيق التميز الأكاديمي من خلال الشراكات الدولية المثمرة مع مؤسسات تعليمية كبرى مثل سنتانا."

كما أضاف الدكتور الشناوي: "جامعة الجلالة تفخر بشراكتها الاستراتيجية مع جامعة ولاية أريزونا، إحدى أكبر الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال مؤسسة سنتانا التعليمية، مؤكدا أن هذه الشراكة تُمكّننا من تبنّي أحدث المناهج التعليمية العالمية، وتبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس، ودعم البرامج الأكاديمية المعتمدة دوليًا، مما يضع جامعة الجلالة في مصاف الجامعات العالمية."

ورشة عمل التعليم الاكلينيكي بجامعة الجلالة

جامعة الجلالة تتبني أنظمة تعليمية حديثة تدعم الابتكار

وشارك في الافتتاح كذلك كل من الدكتور فرانسيسكو غوتيريز، المدير العالمي للطب والعلوم الصحية بمؤسسة سنتانا للتعليم، والدكتورة مانويلا مالطا، مديرة التعليم والمنتجات الصحية بالمؤسسة، والتى تولت تقديم الورشه التى تم إعدادها من خلال فريق العمل بمركز التدريب على المهارات والتعليم الطبى بالجامعة، والذى يتميز بمستوى عالى من التدريب على المهارات الطبية و الاسعافات الاولية.

ورشة عمل التعليم الاكلينيكي بجامعة الجلالة

وفي تصريح له، قال الدكتور فرانسيسكو غوتيريز: "نحن في مؤسسة سنتانا نعتبر شراكتنا مع جامعة الجلالة نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي في التعليم العالي، حيث أننا نعمل معًا على تمكين الجامعة من تبني أنظمة تعليمية حديثة، تدعم الابتكار في طرق التدريس، وتُعد الطلاب لمستقبل مهني عالمي، مشيرا الي أن ورشة العمل هذه هي أحد ثمار هذا التعاون المتميز."

كما أوضحت الدكتورة مانويلا: "لقد لمسنا شغفًا واضحًا من المشاركين لتطوير أدواتهم التعليمية، وكان التفاعل من خلال مجموعة من الجلسات التحضيرية للتدريب المحاكاه التى تناقش كيفيه الأداء المميز للكشف الطبى والتعامل مع المرضى وكثيرا من النقاط المميزه والواعده لمستقبل التعليم الصحى في مصر."

ورشة عمل التعليم الاكلينيكي بجامعة الجلالة

من جانبه، أشار الدكتور غوتيريز إلى أهمية هذه المبادرات بقوله: "تُعد ورش العمل هذه خطوة هامة نحو تعزيز كفاءة الكوادر الأكاديمية، وضمان نقل المعرفة بأحدث الطرق المعتمدة عالميًا."

تضمن برنامج الورشة جلسات تدريبية مكثفة حول إدارة جلسات التدريب على المهام والمحاكاة السريرية، وقد شارك بالحضور العديد من مديرى البرامج وأعضاء هيئه التدريس وعدد من الطلاب من كليات المجال الطبي.

وفي ختام الورشة، تم توزيع شهادات المشاركة على الحضور، والتقاط صورة جماعية توثيقًا لهذا الحدث المميز.

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