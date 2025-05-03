جامعة الجلالة تنظم مسابقة "GU Got Talent" لاكتشاف المواهب الطلابية

نظمت جامعة الجلالة الأهلية، مسابقة للمواهب الفنية والثقافية تحت عنوان "GU Got Talent"، والتي شهدت مشاركة متميزة من 152 طالبًا وطالبة من مختلف كليات الجامعة، تنافسوا في عدد من المجالات الفنية والثقافية، منها: الشعر، الغناء، العروض المسرحية، الإنشاد الديني، ألعاب خفة اليد، الرقص المعاصر، والدراما الحركية.

مسابقة جامعة الجلالة لاكتشاف المواهب الطلابية

تمت عملية التصفية الأولية من خلال لجنة مشاهدة وتقييم، تم خلالها اختيار أفضل 12 متسابقًا ومتسابقة للتصفيات النهائية، والتي أقيمت بحفل مميز بحضور نخبة من الفنانين والشخصيات العامة.

أقيمت الفعالية تحت رعاية وحضور الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، وبحضور الدكتورة رنا زيدان، أمين عام الجامعة، وتحت إشراف كلا من الدكتور محمد أبو سته، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتور أكرم زهران، نائب مدير عام الأنشطة الطلابية، ومحمد اللولي، مسئول نشاط الجوالة والخدمة العامة بالجامعة.

مسابقة جامعة الجلالة لاكتشاف المواهب الطلابية

مسابقة لاكتشاف المواهب بجامعة الجلالة

وشهد حفل الختام، وفقا لبيان صحفي صادر عن الجامعة وحصل الموجز على نسخة منه، مشاركة مميزة لكل من الفنان والمخرج محمد أبو داوود، والمايسترو سليم سحاب، والبلوجر المعروف علي خالد (Hustler)، الذين أضفوا لمسات فنية ملهمة على الحدث.

مسابقة جامعة الجلالة لاكتشاف المواهب الطلابية

وتم الاعلان عن نتائج المسابقة للتي جاءت على النحو التالي: المركز الأول: الطالب محمود عبد الفتاح الطاروطى – الإنشاد الديني، والمركز الثاني: الطالبة سارة بيومي والطالب أمير إيهاب – العزف الفردي، والمركز الثالث: الطالبة كنزي عمرو والطالب سيف الدين محمد – الرقص المعاصر.

وتأتي هذه المسابقة في إطار حرص جامعة الجلالة على دعم الإبداع الطلابي وتوفير منصات حقيقية لاكتشاف وتنمية المواهب، وتعزيز الأنشطة الفنية والثقافية كجزء من التجربة الجامعية الشاملة للطلاب.

اقرأ أيضا

الجلالة تستعرض رؤيتها للشراكة الاستراتيجية أمام قيادات أكثر من 30 جامعة عالمية

برعاية وزارة التضامن.. المايسترو سليم سحاب يحيى احتفالية الصحفيين بمئوية سيد درويش غدًا

