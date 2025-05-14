تطوير التعليم والأنشطة الطلابية: رئيس جامعة عين شمس يقود الجلسة الثامنة الحاسمة

بدأ الاجتماع بتهنئة الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، لكل من الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار الأسبق، بمناسبة تعيينه مشرفًا على متحف قصر الزعفران، والدكتور فريد محرم بتوليه منصب عميد كلية التجارة. تأتي هذه التعيينات ضمن خطوات تعزيز القيادة الأكاديمية في الجامعة.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل .

مناقشة محاضر الجلسات السابقة: متابعة دقيقة للمستجدات

استعرض المجلس محضر الجلسة السابقة التي عُقدت في 22 أبريل 2025، وتم المصادقة على محضر اللجنة الدائمة المنعقدة في 6 مايو 2025، وجاءت التوصيات التي تم مناقشتها في تلك الجلسات لتسهم في تحسين منظومة التعليم وتعزيز سير العملية التعليمية.

تطوير اللوائح الأكاديمية: تماشيًا مع سوق العمل

ركز المجلس على مناقشة مقترحات اللجان الفرعية بالكليات لتطوير اللوائح الداخلية، بحيث تتماشى مع التطورات الأكاديمية واحتياجات سوق العمل، وشملت هذه التعديلات تعديل نظام الإنذار الأكاديمي وقواعد التسجيل وشروط القبول، فضلًا عن تحديث آليات احتساب المعدل التراكمي (GPA).

التعامل مع الحالات الطلابية الاستثنائية: قرارات تراعي المصلحة

أحد المواضيع البارزة كان آليات التعامل مع الحالات الطلابية التي تواجه ظروفًا استثنائية، وتم التأكيد على أهمية اتخاذ القرارات التي تضمن مصلحة الطلاب مع الحفاظ على سير العملية التعليمية.

دعم الأنشطة الطلابية: تنمية المهارات الشخصية والاجتماعية

ناقش المجلس دور الأنشطة الطلابية في تنمية مهارات الطلاب وتعزيز تواصلهم الاجتماعي، وتم التأكيد على ضرورة زيادة دعم الأنشطة الطلابية وتشجيع الطلاب على المشاركة الفعالة في هذه الفعاليات.

وخلال الجلسة، تم التأكيد على أهمية تطوير التعليم الجامعي بشكل مستمر لمواكبة المتغيرات الأكاديمية والاقتصادية، مع ضرورة تعزيز التفاعل بين الطلاب والمجتمع الأكاديمي ،كما تم مناقشة كيفية تطوير الأنشطة الطلابية لتشمل مجالات متنوعة، مما يسهم في تنمية مهارات الطلاب الشخصية والاجتماعية ويُعزز من مشاركتهم في الحياة الجامعية، وإضافة إلى ذلك، تمت مناقشة كيفية ضمان أن تتماشى سياسات التعليم مع احتياجات سوق العمل، بما يضمن للطلاب تخريجهم مجهزًا بالمهارات المطلوبة.

متابعة تنفيذ التوصيات: ضمان تحقيق الأهداف

وفي ختام الجلسة، كلف رئيس الجامعة إبراهيم سعيد حمزة، أمين الجامعة المساعد، بمتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس بشكل دقيق، لضمان تحقيق أهداف الجامعة في تحسين جودة التعليم والخدمات الطلابية.

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