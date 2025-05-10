الأكاديمية العربية تطلق النسخة الثانية من المؤتمر الدولي للذكاء الآلي والابتكارات الذكية

افتتحت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر الدولي للذكاء الآلي والابتكارات الذكية (آيكوميس 2025) تحت شعار "نحو مستقبل ذكي ومستدام".

فعاليات مؤتمر آيكوميس 2025

أكد الدكتور الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية ورئيس المؤتمر، على الأهمية البالغة للمؤتمر كمنصة حيوية لتبادل الخبرات والمعرفة في مجال الذكاء الاصطناعي على مختلف الأصعدة.

وأشار "عبد الغفار" إلى إيمان الأكاديمية الراسخ بضرورة توفير هذه المنصات الرفيعة المستوى لتلاقي العقول الشابة والخبرات الدولية، بهدف تعزيز التعاون والابتكار في هذا المجال الحيوي.

كما استعرض "عبد الغفار" الدور الرائد الذي تقوم به الأكاديمية في تطوير التعليم العالي في المنطقة العربية على مدار أكثر من خمسين عامًا، والشراكات الدولية التي تعزز من مكانتها كصرح تعليمي وبحثي متميز.

وأضاف أن الأكاديمية تسعى باستمرار لتطوير منظومتها التعليمية والتدريبية لمواكبة أحدث المعايير العالمية، مؤكدًا أن استراتيجيتها ترتكز على الاستعداد للمستقبل وبناء القدرات وتوسيع نطاق التعاون الدولي لإعداد خريجين قادرين على المنافسة والإبداع.

وثمّن الدعم الكبير والمستمر الذي تقدمه جامعة الدول العربية للأكاديمية، مشيرًا إلى دوره المحوري في تعزيز مكانة الأكاديمية كمؤسسة فاعلة في منظومة العمل العربي المشترك.

وفي ختام كلمته، قدم الشكر والتقدير للرعاة والمتحدثين واللجنة المنظمة وجميع المشاركين في هذا الحدث العلمي الهام، متمنيًا للمؤتمر النجاح وتحقيق أهدافه في خدمة البحث العلمي والابتكار.

ويستعرض الموجز تفاصيل الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.

فعاليات مؤتمر آيكوميس 2025

من جانبه، أوضح الدكتور أكرم سليمان السلمي، عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، أن تنظيم هذا المؤتمر يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الكلية الرامية إلى تشجيع البحث العلمي والابتكار

ولفت"سليمان " إلى أن انعقاد المؤتمر بشكل منتظم يؤكد هذا التوجه ويعكس نجاح الكلية في تنظيم مؤتمرات دولية سابقة واستعدادها لاستضافة فعاليات مستقبلية تستقطب نخبة من المتحدثين الدوليين.

وأشار "سليمان" إلى أن فعاليات المؤتمر على مدار ثلاثة أيام ستشهد مناقشة أحدث المستجدات في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال 12 جلسة علمية وورش عمل وحوارات تفاعلية مع قطاع الصناعة.

فعاليات مؤتمر آيكوميس 2025

على صعيد التعاون الدولي، أكد "سليمان" أن المؤتمر سيشهد توقيع مذكرتي تفاهم هامتين مع جهات يابانية مرموقة.

وفي ختام كلمته، أعرب عن شكره للمشاركين والجهات الراعية والطلاب المنظمين، مثمنًا الدعم الكبير الذي قدمه رئيس الأكاديمية لإنجاح هذا الحدث العلمي الهام.

بدورها، أكدت الدكتورة شيرين يوسف -الرئيس العلمي للمؤتمر، على الأهمية القصوى للمؤتمر في مواكبة أحدث التقنيات الرقمية وتعزيز الابتكار والبنية التحتية المرنة لتحقيق مستقبل مستدام لقطاع تكنولوجيا المعلومات.

وأشارت إلى أن مؤتمر آيكوميس 2025 يحظى برعاية دولية من IEEE ويتم تنظيمه بالتعاون والرعاية التقنية مع IEEE Egypt وقسم مصر لجمعية الذكاء الحاسوبي IEEE (CIS) وجمعية الإلكترونيات الصناعية IEEE (IES)، والجمعية العلمية الإقليمية للحاسب – المنطقة الثامنة بأوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والجمعية الدولية IEEE للتكنولوجيا الإنسانية، وبالشراكة مع فرع IEEE بمصر للمرأة في الهندسة والتكنولوجيا.

وأوضحت أن محاور المؤتمر هذا العام تتناول أحدث التقنيات في مجالات الذكاء والتعلم الآلي والثورة الصناعية الرابعة والشبكات الذكية والأمن السيبراني والتطبيقات الطبية الحيوية والأنظمة الذكية في المجالات الهندسية والبيانات الضخمة والتطبيقات الذكية للتنمية المستدامة والحواسب الكمية الفائقة السرعة.

كما أكدت على اهتمام المؤتمر بتشجيع الباحثين وتمكين الشباب وريادة الأعمال، مشيرة إلى استقبال أكثر من 190 ورقة بحثية سيتم تكريم المتميز منها، بالإضافة إلى معرض مصاحب للابتكارات الشبابية.

وأعلنت "يوسف" عن اعتماد فعاليات المؤتمر المتعلقة بـ "الحواسب الكمومية" على موقع اليونسكو للسنة الدولية للكم (IYQ) 2025، حيث ستنعقد ورش عمل متخصصة في هذا المجال، معربة عن فخر الأكاديمية بهذا التقدير العالمي.

من جانبه، رحب المهندس أحمد مدين رئيس فرع جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) مصر ، بالحضور وأعرب عن شكره للأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار، معبراً عن سعادته بالمشاركة في النسخة الثانية من المؤتمر. وأشار إلى أن IEEE تمثل شبكة عالمية تضم خبراء ومتخصصين على مستوى العالم في مجال الكهرباء والإلكترونيات، وأن هدفها الرئيسي هو دعم الأنشطة التكنولوجية والعمل على تطوير مهارات المهندسين من خلال مجموعة من المجموعات المتخصصة، مؤكدًا أنها أكبر شبكة احترافية على مستوى العالم.

وفي ختام الجلسة الافتتاحية، تم تكريم الرعاة والمتحدثين تقديراً لمساهمتهم في إنجاح هذا الحدث العلمي الهام.

شهدت الجلسة الافتتاحية حضور نخبة من القيادات والخبراء، من بينهم الدكتور يسري الجمل، وزير التربية والتعليم الأسبق ومستشار رئيس الأكاديمية، والدكتور محمد عبد القادر سالم، وزير الاتصالات الأسبق ومستشار رئيس الأكاديمية، بالإضافة إلى المهندس أحمد مدين، رئيس فرع جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) في مصر، والدكتور علاء عبد الباري، نائب رئيس الأكاديمية للدراسات العليا والبحث العلمي، والدكتور السنوسي بلبع، نائب رئيس الأكاديمية لشؤون القطاع البحري، والدكتور ياسر السنباطي، نائب رئيس الأكاديمية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أكرم سليمان، عميد كلية الهندسة ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر ، الدكتورة شيرين يوسف الرئيس العلمي للمؤتمر.

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