الأكاديمية العربية وليتورال الفرنسية توقعان اتفاقية تعاون على هامش زيارة الرئيس الفرنسي

شهد المؤتمر الفرنسي المصري للتعاون العلمي والجامعي، توقيع اتفاقية تعاون أكاديمي وبحثي وثقافي هامة بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري و جامعة ليتورال كوت دي أوبال الفرنسية (ULCO)، على هامش الزيارة الرسمية التي يجريها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى جمهورية مصر العربية.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية بحضور شخصيات رفيعة المستوى على رأسها السيد فيليب بابتيست وزير التعليم الفرنسي ، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث أكد الطرفان على أهمية هذه الخطوة في تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين، خاصة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.

أهداف الاتفاقية بين الأكاديمية العربية وجامعة ليتورال الفرنسية

تهدف الاتفاقية، التي جاءت انطلاقًا من مبدأ التعاون والمصالح المشتركة وعلى أساس المساواة والاحترام المتبادل، إلى إقامة شراكة تعليمية تعود بالنفع على كلتا المؤسستين .

من جانبه، أعرب الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، خلال بيان صحفي حصل الموجز على نسخة منه، عن سعادته بهذه الاتفاقية، مؤكدًا أن جامعة ليتورال كوت دي أوبال تعد صرحًا أكاديميًا مرموقًا في فرنسا، وأن هذا التعاون سيثمر عن تبادل الخبرات والمعرفة، وفتح آفاق جديدة للطلاب والباحثين من كلا الجانبين.

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