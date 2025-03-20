الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تحتفل باليوم العربي للحد من مخاطر الكوارث

احتفلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، اليوم الخميس 20 مارس 2025، باليوم العربي للحد من مخاطر الكوارث وذلك في إطار جهود جامعة الدول العربية لمواجهة التحديات التي تواجه المجتمعات العربية، ووضع خطط الطوارئ لمجابهتها.

واقيمت الفعاليات بقاعة الدكتور جمال مختار بالمقر الرئيسي للأكاديمية، وتم نقلها إلى جميع فروع الأكاديمية مع إتاحة المشاركة عبر الإنترنت.

وبدأت مراسم الاحتفال بكلمة الدكتور إسماعيل عبد الغفار – رئيس الأكاديمية، والتي ألقاها نيابة عنه الدكتور علاء عبد الواحد عبد الباري – نائب رئيس الأكاديمية للدراسات العليا والبحث العلمي والذي استعرض في أنواع المخاطر والكوارث التي تواجه المجتمعات العربية، وسبل مجابهتها والحد من آثارها.

تفاصيل احتفالية اليوم العربي للحد من مخاطر الكوارث

كما شهدت الإحتفالية عدد من العروض القيمة من قبل مجموعة من المتحدثين المتميزين، منهم: الدكتورة نرمين فودة، أستاذ الطب الصناعي والصحة المهنية – كلية الطب – جامعة الإسكندرية،

الدكتور أحمد منديل، أستاذ الوبائيات – معهد الصحة العامة – جامعة الإسكندرية ، الدكتور سامح رياض، رئيس الإدارة المركزية لجهاز شئون البيئة لمنطقة غرب الدلتا ، الدكتور مؤمن توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة ماجنيفسنت للتدريب، الذين قدموا رؤى عميقة وإجراءات واقتراحات للتقليل من المخاطر التي قد تداهم المجتمعات.



وذكر بيان صادر عن الأكاديمية حصل الموجز على نسخة منه، أن الاحتفالية نظمتها إدارة البيئة المستدامة بالأكاديمية برئاسة الدكتورة أمنية درويش، وبمساعدة فريق عمل علمي يضم كل من الدكتور علاء عبد الواحد عبد الباري - نائب رئيس الأكاديمية للدراسات العليا والبحث العلمي، الدكتورة ياسر جابر – عميد البحث العلمي ، الدكتور سمير مرزوق – عميد معهد الإنتاجية والجودة – القاهرة،

الدكتور محمد عبد ربه - عميد معهد الإنتاجية والجودة – الإسكندرية.

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