الأكاديمية العربية وحرس الحدود السعودي يوقعان اتفاقية تعاون مشترك.. صور

وقّعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم الثلاثاء الموافق 22 أبريل 2025، مذكرة تفاهم مع المديرية العامة لحرس الحدود السعودي، ممثلةً في أكاديمية وزارة الداخلية لأمن الحدود، وذلك في مقر المديرية بمدينة الرياض.

وقام بالتوقيع من جانب الأكاديمية العربية الدكتور إسماعيل عبدالغفار فرج، رئيس الأكاديمية، ومن جانب المديرية العامة لحرس الحدود اللواء الركن شايع بن سالم الودعاني، المدير العام لحرس الحدود، بحضور عدد من كبار مسؤولي حرس الحدود، ومديرة إدارة الاتصال المؤسسي الدكتورة عبير مراد.

تعزيز أوجه التعاون في التعليم والتدريب المشترك

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز أوجه التعاون المشترك في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وتبادل الخبرات، وتطوير البرامج الأكاديمية والتدريبية المتخصصة، ومنظومة أمن الحدود والنقل البحري.

من جانبه، أعرب الدكتور إسماعيل عبدالغفار، خلال بيان صجفي حصل الموجز على نسخة منه، عن اعتزازه بتوقيع هذه الاتفاقية، مؤكدًا أن هذا التعاون يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة في المجالين التدريبي والبحث العلمي .

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