طلاب جامعة جزيرة الأمير إدوارد يناقشون أفكار تسويقية عالمية للمتحف المصري الكبير

ناقش طلاب قسم التسويق الدولي بكلية ماكدوجل لإدارة الأعمال، بجامعة جزيرة الأمير إدوارد بالقاهرة والتي تستضيفها الجامعات الكندية في مصر بالعاصمة الإدارية، برئاسة الدكتور رامي سلام، أفكار تسويقية متميزة للترويج للمتحف المصري الكبير.

وضمت لجنة التحكيم مجموعة من المتخصصين في قطاع السياحة والآثار، وهم السيدة دينا أبو الفتوح، مديرة العلاقات العامة في المتحف المصري الكبير وممثلة عن شركة ليجاسي، والدكتورة سهى بهجت، مستشارة وزير السياحة والآثار المصرية، والدكتور كريم رشوان، أستاذ مشارك في إدارة السياحة والفنادق بالجامعة الفرنسية في مصر.

وأشادت اللجنة بما قام به الطلاب من مجهودات، وإبداعهم وبحثهم المدروس ومهاراتهم في العرض التقديمي الاحترافي، مؤكدين أن العديد من نتائجهم يمكن أن تكون مصدر إلهام لحملات المتحف المصري الكبير الفعلية، مما يؤكد التأثير الواقعي لعمل الطلاب وتحقيقهم نتائج متميزة.

ووفقا لبيان صحفي حصل الموجز على نسخة منه، فقد استمر العمل على الأفكار لمدة 3 أشهر، وضمت طلاب من الفرقتين الثالثة والرابعة، وذلك تحت أشراف الدكتورة ياسمين عبده، الأستاذ المساعد بالكلية، بقيادة الدكتورة نسمه عمار، عميد كلية إدارة الأعمال (كلية ماكدوجل)

طلاب يبتكرون أفكار تسويقية للمتحف المصري الكبير

وتضمن العمل مراحل متعددة من العمل المكثف، حيث قامت خمسة فرق طلابية بمهمة استهداف أسواق دولية محددة، وفي إطار أنشطة الحملة، نظم الفريق الطلابي زيارة ميدانية إلى المتحف المصري الكبير، حيث أجرى الطلاب أبحاثًا مباشرة ومقابلات مع السياح في الموقع، مما أتاح لهم فرصة قيّمة لاكتساب فهم أعمق لاحتياجات جمهورهم المستهدف، إلى جانب التعرف عن كثب على تجربة المتحف الفريدة، وعقب الانتهاء من العمل على الحملة قام الطلاب بالعمل على تقديم أفكار لحملات تسويقية آخري.

تأتي هذه المبادرة في إطار حرص الجامعة على تعزيز التعلم التجريبي، حيث يتكامل الجانب النظري الأكاديمي مع التطبيق العملي، مما يمكن الطلاب من تقديم حلول مؤثرة لتحديات العالم الواقعي والتخرج بمهارات احترافية ورؤية عالمية.

وتوفر كلية ماكدوجل للأعمال بجامعة جزيرة الأمير إدوار بالقاهرة، بيئة تعليمية تُدمج بين التعليم الأكاديمي والتجربة العملية، كما تتيح لطلابها إمكانية التخرج بنظام دراسة يستمر لمدة 3 سنوات فقط، حيث تقدم برامج مبتكرة تُركز على ريادة الأعمال وتنمية المهارات القيادية وتأهيل الطلاب لمواكبة التغيرات السريعة في عالم الأعمال، كما يكتسب الطلاب خبرة مهنية كبيرة من خلال البرامج التدريبية التي تتيحها الكلية.

اقرأ أيضا

جامعة جزيرة الأمير إدوارد الكندية تحتفل بتخريج الدفعة الثالثة من طلابها بالعاصمة الإدارية (صور)

توجيهات عاجلة من الحكومة بشأن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

