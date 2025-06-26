حقيقة وجود جسم غريب يثير الزعر في قرية شطورة بسوهاج وانتشار أمني

حالة طوارئ في قرية شطورة بعد رصد جسم غامض على الساحل البحري.. شهدت قرية شطورة التابعة لمركز طهطا بمحافظة سوهاج حالة من الاستنفار الأمني المكثف، بعد تلقي بلاغ عاجل من أهالي المنطقة يفيد بالعثور على جسم غريب على الساحل البحري للقرية. وعلى الفور، تحركت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، وسط تأهب وتحركات سريعة من الجهات المعنية لفحص الجسم وتحديد ماهيته، ويكشف الموجز التفاصيل.

وقال شهود عيان من سكان المنطقة إن الجسم المبلغ عنه يبدو غريب الشكل، وقد أثار القلق بين الأهالي الذين سارعوا بإبلاغ الجهات الأمنية فور ملاحظته. وانتشرت القوات في محيط المكان لضمان تأمين الموقع ومنع اقتراب المواطنين، إلى حين انتهاء الفحص الأمني والفني.

الجهات الأمنية تتعامل مع البلاغ باحترافية عالية

أكد مصدر أمني لـ"الموجز" أن التحرك جاء استجابة سريعة للبلاغ، وتم فرض طوق أمني حول المنطقة بالتنسيق مع خبراء المفرقعات وقوات الحماية المدنية، للتعامل مع الموقف بحذر شديد، تحسبًا لأي سيناريوهات محتملة.

وأشار المصدر إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لفحص طبيعة الجسم المبلغ عنه، مؤكدًا أن القوات حريصة على الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، إلى جانب التعامل المهني مع البلاغات المشابهة، لا سيما في ظل الظروف الأمنية الإقليمية الحالية.

شائعة أم خطر حقيقي؟ السكان في ترقب والسلطات تحقق

فيما لم تصدر أي تصريحات رسمية حتى الآن حول نتائج الفحص الأولي للجسم الغريب، يسود حالة من القلق والترقب بين سكان قرية شطورة والمناطق المجاورة، خاصةً مع الانتشار الكثيف لقوات الأمن.

وبحسب أهالٍ بالمنطقة، فإنهم اعتادوا على رؤية بعض الأجسام الطافية بفعل التيارات المائية، لكن طبيعة هذا الجسم تحديدًا غير مألوفة، ما دفعهم إلى التعامل مع الموقف بمنتهى الجدية.

تأكيد رسمي مرتقب.. والسلطات تدعو لعدم تداول الشائعات

من المتوقع صدور بيان رسمي خلال الساعات المقبلة من مديرية أمن سوهاج، لشرح ملابسات الحادث ونتائج الفحص الأمني للجسم المبلغ عنه، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالمصادر الرسمية وعدم الانسياق خلف الشائعات أو الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتدعو السلطات المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي أجسام أو تصرفات مشبوهة، في إطار التعاون المجتمعي للحفاظ على الأمن العام.

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