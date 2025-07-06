وزير العمل: بدء صرف 5 ملايين جنيه لأسرة كل ضحية في حادث خليج السويس

تطورات حادث خليج السويس.. أكد وزير العمل، محمد جبران، اليوم الأحد، أن شركة "أديس"، المالكة للبارج البحري "أدمارين 12" الذي غرق يوم الثلاثاء الماضي أثناء انتقاله إلى أحد مواقع العمل بمنطقة جبل الزيت بخليج السويس، بدأت فعليًا إجراءات صرف التعويضات لأسر المتوفين والمفقودين، وكذلك المصابين.

صرف تعويضات ضحايا حادث خليج السويس

وينشر الموجز في السطور التالية تفاصيل إجراءات صرف تعويضات ضحايا حادث خليج السويس لأسر المتوفين والمفقودين، وكذلك المصابين.

تنسيق حكومي ومتابعة من وزيري البترول والعمل

قال الوزير جبران إن الشركة تنسق مع وزارتي البترول والثروة المعدنية والعمل لاتخاذ جميع التدابير اللازمة. كما ثمّن الوزير جهود المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وإدارة الشركة، في المتابعة والتعامل الفوري مع تداعيات الحادث.

حادث خليج السويس

تفاصيل الإجراءات التي اتخذتها شركة أديس

تعويض مالي لأسر الضحايا والمفقودين

صرف مبلغ 5 ملايين جنيه مصري لكل أسرة من أسر المتوفين أو المفقودين، سواء العاملين لدى شركة أديس أو لدى أطراف أخرى، فور الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

دعم مالي عاجل للأسر المتضررة

صرف دعم مالي فوري لتلبية الاحتياجات العاجلة لأسر الضحايا، إلى حين اتخاذ الإجراءات القانونية.

استمرار صرف الرواتب الشهرية

استمرار صرف الراتب الشهري لكل موظف متوفى حتى بلوغه سن التقاعد الافتراضي (60 عامًا)، مع احتساب الزيادات السنوية والمستحقات.

الحفاظ على التأمين الطبي للأسر

الحفاظ على التأمين الطبي للأقارب من الدرجة الأولى بنفس مستوى التغطية الحالية، حتى سن التقاعد الافتراضي.

تعويضات مالية للناجين

صرف راتب يعادل ستة أشهر لكل الناجين من الحادث، سواء كانوا من موظفي "أديس" أو أطراف أخرى، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي.

تنسيق مع شركات الأطراف الأخرى

تواصل "أديس" مع الشركات الأخرى التي تضرر موظفوها لضمان تقديم نفس مستوى الرعاية، بما يشمل صرف الرواتب حتى سن التقاعد.

رعاية طبية كاملة للمصابين

تقديم رعاية طبية متكاملة داخل مصر أو خارجها، مع تغطية تكاليف العلاج ومرافقي الأسرة عند الحاجة.

تسهيل الإجراءات القانونية

التزام الشركة بالتواصل مع الأسر عبر الجهات المختصة والإدارة القانونية لتقديم الدعم اللازم وإنهاء الإجراءات القانونية الخاصة بصرف التعويضات.

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