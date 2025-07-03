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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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الأخبار

وزارة العمل تعلن 2949 وظيفة جديدة في 10 محافظات لشهر يوليو 2025

فرص عمل
فرص عمل

وظائف وزارة العمل.. أطلقت وزارة العمل نشرة التوظيف نصف الشهرية الجديدة، مُعلنة عن توافر 2949  فرصة عمل في عدد من المحافظات بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص. 

وتأتي هذه الفرص في توقيت حرج تشهد فيه سوق العمل المصري تحولات كبيرة تتطلب مزيدًا من المبادرات الجادة لسد الفجوة بين العرض والطلب.

وزارة العمل

وظائف وزارة العمل لشهر يوليو

ويستعرض الموجز في هذا التقرير تفاصيل وظائف وزارة العمل لشهر يوليو على النحو الآتي: 

فرص عمل نشرة التوظيف

أعلنت وزارة العمل عن تلقّي طلبات من 44 شركة قطاع خاص في 10 محافظات لتوفير 2949 فرصة عمل خلال شهر يوليو 2025. وتشمل الوظائف المطروحة عددًا متنوعًا من التخصصات، منها ما هو مخصص لذوي الهمم، مع الالتزام الكامل بتطبيق الحد الأدنى للأجور والتأمين الصحي والاجتماعي للعاملين.

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توجيهات حكومية لتعزيز التشغيل

وجّه وزير العمل محمد جبران دعوة مفتوحة لشباب مصر لاغتنام فرص التوظيف المُتاحة في القطاع الخاص، مؤكدًا على استمرار الوزارة في تقديم برامج تدريب مهني مجاني تُؤهّل المتقدمين لسوق العمل، كما شدد على ضرورة المتابعة الفعلية من مديريات العمل بالمحافظات، ورفع تقارير عن استلام الفرص لضمان الجدية والالتزام.

التقديم والجهات المنسقة

أوضحت الوزارة أن التقديم متاح من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو عبر مديريات العمل بالمحافظات، أو من خلال الموقع الرسمي للوزارة.

 كما تم إرفاق أرقام وعناوين الشركات المشاركة لتسهيل عملية التواصل المباشر مع الراغبين في التوظيف.

وظائف متنوعة تشمل جميع الفئات

شملت النشرة تخصصات متنوعة مثل: أخصائي تسويق، مهندسين كهرباء وميكانيكا، محاسبين، أخصائي موارد بشرية، مراقبي جودة، مشرفي إنتاج، أفراد أمن، فنيين في مجالات متعددة، سائقين، عمال نظافة، عمال إنتاج، بالإضافة إلى وظائف في قطاع الفندقة والمطاعم، ومجالات أخرى إدارية وفنية.

فرص عمل لذوي الهمم

تضمنت النشرة وظائف مخصصة لذوي الهمم ضمن خطة الوزارة لتنفيذ القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن تشغيل نسبة 5% من إجمالي العاملين في الشركات من ذوي القدرات الخاصة. ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدمج هذه الفئة بشكل فعّال في سوق العمل.

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