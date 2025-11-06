محمد إمام يراهن على 2026 بفيلمين: «صقر وكناريا» و«شمس الزناتي – البداية»

النجم محمد إمام يخوض موسم 2026 بقوة من خلال فيلمين جديدين هما «صقر وكناريا» و«شمس الزناتي – البداية»، تعرف على تفاصيل الأدوار، كواليس التصوير، وأسباب رهانه على العام الجديد لاستعادة صدارة شباك التذاكر، ويرصد الموجز التفاصيل.

محمد إمام يقتحم موسم 2026 بفيلم «صقر وكناريا»

يبدو أن عام 2026 سيكون عام الحسم في مسيرة محمد إمام الفنية، بعدما أعلن عن مشاركته في عملين سينمائيين ضخمين، أحدهما فيلم «صقر وكناريا» الذي ينتظر أن يفتتح سباق عيد الفطر السينمائي المقبل.

الفيلم يجمع بين الأكشن والكوميديا والرومانسية في مزيج يراهن عليه محمد إمام لاستعادة مكانته كأحد أبرز نجوم شباك التذاكر في مصر، وتم الانتهاء مؤخرًا من تصوير آخر مشاهده، بعد تأجيل عرضه من صيف 2025 إلى موعده الجديد في 2026، وسط توقعات قوية بأن يحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

محمد إمام عاشق في «صقر وكناريا».. وشيكو يعود بعد غياب

يجسد محمد إمام في فيلم «صقر وكناريا» شخصية شاب يعيش قصة حب مليئة بالمغامرات مع مصممة أزياء تؤدي دورها الفنانة يارا السكري، في معالجة جديدة تمزج بين الرومانسية والتشويق.

أما الفنان شيكو، فيعود إلى السينما بعد غياب منذ فيلمه «ابن الحاج أحمد» عام 2023، ليشارك إمام البطولة بدور مختلف يجمع بين الكوميديا والمواقف الإنسانية، حيث يظهر كزوج للفنانة يسرا اللوزي في أحداث تتشابك مع قصة إمام لتخلق مواقف مثيرة ومليئة بالمفاجآت.

ويؤكد النقاد أن رهان محمد إمام على العمل نابع من اقتناعه بأنه يقدم تجربة سينمائية جديدة تختلف عن أعماله السابقة من حيث الأداء والإخراج والإنتاج.

كواليس فيلم «صقر وكناريا» وتحديات التصوير

يضم الفيلم نخبة من النجوم إلى جانب محمد إمام، من بينهم انتصار، دانا حمدان، وضيوف الشرف محمود عبد المغني، نسرين أمين، وخالد الصاوي، ويُعد من تأليف أيمن وتار وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج وائل عبد الله.

ويُنتظر أن يكون «صقر وكناريا» من أبرز أفلام موسم 2026 بفضل ميزانيته الضخمة، ومشاهده الحركية التي تطلبت مجهودًا بدنيًا كبيرًا من محمد إمام، الذي صرّح في كواليس التصوير أنه يعتبر الفيلم “رهان العام الجديد” بالنسبة له.

محمد إمام يستأنف تصوير «شمس الزناتي – البداية»

بالتوازي مع «صقر وكناريا»، بدأ محمد إمام استئناف تصوير فيلمه الثاني «شمس الزناتي – البداية»، المستوحى من الفيلم الأسطوري للزعيم عادل إمام.

العمل يعيدنا إلى جذور القصة الأصلية لكن من منظور مختلف، حيث تدور الأحداث قبل 15 عامًا من الحكاية المعروفة، لتكشف للمرة الأولى كيف كوّن الزناتي فريقه الشهير.

يشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين، منهم هدى المفتي، ياسمين سمرة، محمود عبد المغني، وخالد أنور، وهو من تأليف محمد الدباح، وإخراج أحمد خالد موسى، في تعاون جديد بين المخرج ومحمد إمام بعد نجاحات سابقة.

محمد إمام بين أصالة والده الزعيم وطموح جيله

يؤكد متابعو الوسط الفني أن محمد إمام يحاول من خلال فيلميه الجديدين المزج بين روح الكوميديا التي اشتهر بها والده الزعيم عادل إمام وبين الطابع العصري للأفلام الحديثة.

ويرى النقاد أن “صقر وكناريا” و”شمس الزناتي – البداية” يمثلان محطة مهمة في مشواره الفني، إذ يسعى لإثبات قدرته على حمل بطولات ضخمة منفردًا وتقديم محتوى يناسب جمهور الألفية الجديدة.

آخر أعمال محمد إمام قبل انطلاقة 2026

كان آخر ظهور سينمائي لـ محمد إمام في فيلم “اللعب مع العيال”، الذي عرض خلال عام 2025، وقدم فيه دور مدرس تاريخ يعيش مواقف كوميدية في منطقة نائية، وحقق الفيلم نجاحًا معقولًا على مستوى الإيرادات.

لكن محمد إمام يسعى هذا العام لتغيير قواعد اللعبة بالكامل بفيلمين ضخمين يعيدان له بريقه السينمائي، مؤكدًا في تصريحات صحفية أنه يعتبر 2026 “عام الحصاد” لمجهوده خلال السنوات الماضية.

