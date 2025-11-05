تامر عبدالمنعم يفتتح الموسم الشتوي بالبيت الفني للفنون الشعبية على مسرح البالون

تامر عبد المنعم.. انطلاق الموسم الشتوي بشعار «كامل العدد»

افتتح الفنان تامر عبدالمنعم، وكيل وزارة الثقافة ورئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، الموسم الشتوي الخاص بالبيت الفني للفنون الشعبية، وسط حضور جماهيري كبير، ورفع المسرح شعار «كامل العدد»، ويرصد الموجز التفاصيل.

رعاية وزارة الثقافة واعتماد البرنامج

تم اعتماد برنامج الموسم الشتوي من الفنان هشام عطوة، رئيس قطاع المسرح، وذلك تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، في إطار التأكيد على الهوية المصرية الفنية، وإحياء التراث المصري، وتقديم الوجبات الفنية المعاصرة.

فقرات فرقة رضا للفنون الشعبية في الافتتاح

الفصل الأول من الحفل

بدأ الموسم الشتوي بمجموعة من فقرات فرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية بقيادة الفنانة إيناس عبدالعزيز، مديرة الفرقة، حيث قدمت الفرقة في الفصل الأول عروض:

حلاوة شمسنا

الكرنبة

الإسكندارني

غزل في الريف

العصايا

الفصل الثاني من الحفل

وفي الفصل الثاني قدمت الفرقة عروض:

بياع العرقسوس

ميلدا

سماح النوبة

موشح "غريب الدار" لفؤاد عبدالمجيد

النوبة

مراسم الافتتاح وكلمة تامر عبدالمنعم

بداية الحفل

بدأ الحفل بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وقدمه أوركسترا فرقة رضا بقيادة المايسترو هشام نبوي.

كلمة رئيس البيت الفني

صعد الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، وألقى كلمة باللغتين العربية والإنجليزية احترامًا للوفود الأجنبية، وقال فيها:

«أرحب بهذا الجمهور الكبير الذي ملأ مسرح البالون، وهو أمر مفرح أن يمتلئ المسرح يوم الثلاثاء، لأن أغلب المسارح تكون إجازتها في هذا اليوم لضعف الإقبال».

وأضاف:

«اليوم نفتتح الموسم الشتوي بتوجيهات من معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، لإحياء التراث المصري وإثبات الهوية المصرية».

وأوضح عبدالمنعم:

«اعتمدنا البرنامج الشتوي لجذب السياح الأجانب من مختلف الدول، خصوصًا بعد الحدث العظيم المتمثل في افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يحظى بمتابعة عالمية واسعة».

واختتم كلمته قائلًا:

«كان لابد أن نبدأ الموسم بفرقة رضا للفنون الشعبية، التي تمثل مصر في دول العالم ويحترمها الجميع».

اجتماعات واستعدادات الموسم الشتوي

اجتمع الفنان تامر عبدالمنعم بمديري الفرق المشاركة في الموسم الشتوي، وهم:

الفنانة إيناس عبدالعزيز مديرة فرقة رضا للفنون الشعبية

مديرة فرقة رضا للفنون الشعبية الفنان محمد فرماوي مدير الفرقة القومية للفنون الشعبية

مدير الفرقة القومية للفنون الشعبية الفنانة لبنى الشيخ مديرة فرقة الآلات الشعبية

مديرة فرقة الآلات الشعبية محمد عمر مدير مسرح البالون

جدول عروض الموسم الشتوي على مسرح البالون

الخميس من كل أسبوع: فقرات استعراضية للفرقة القومية للفنون الشعبية وفرقة الآلات الشعبية.

فقرات استعراضية للفرقة القومية للفنون الشعبية وفرقة الآلات الشعبية. الثلاثاء من كل أسبوع: فقرات فرقة رضا للفنون الشعبية .

فقرات . الاثنين صباحًا: عرض مسرحية الأطفال "عيد سعيد جدًا" بطولة النجمين رضا إدريس و حسن عبد الفتاح ، وإخراج محمد مصطفى .

عرض بطولة النجمين و ، وإخراج . الجمعة من كل أسبوع: العرض المسرحي الاستعراضي «نوستالجيا ٩٠/٨٠».

عرض «نوستالجيا ٩٠/٨٠»

تشارك في المسرحية فرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية وفرقة بورسعيد للفنون الشعبية، وهي من بطولة الفنان تامر عبدالمنعم،

وإعداد الموسيقى والألحان: محمد مصطفى،

إضاءة: عز حلمي،

ماكياج: إسلام عباس،

رؤية وإخراج: تامر عبدالمنعم.

