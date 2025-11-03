حقيقة زواج عمرو المهدي وزينة.. القصة الكاملة من كواليس «ورد وشوكولاتة»

أشعل الفنان عمرو المهدي والفنانة زينة مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صورة لهما بملابس الزفاف، ما دفع الكثيرين للاعتقاد بأنهما تزوجا بالفعل في السر، خاصة بعد انتشار الصورة بشكل واسع على صفحات السوشيال ميديا، لتتصدر كلمات «زواج عمرو المهدي وزينة» محركات البحث في مصر والعالم العربي خلال الساعات الأخيرة، ويرصد الموجز التفاصيل.

عمرو المهدي يوضح حقيقة الصورة المتداولة مع زينة

خرج الفنان عمرو المهدي سريعًا ليوضح حقيقة الصورة التي جمعته مع زينة بفستان الزفاف، مؤكدًا أن ما تم تداوله لا يتجاوز كونه مشهدًا تمثيليًا من كواليس مسلسل “ورد وشوكولاتة”، الذي يجمع بينه وبين النجمة زينة في تجربة درامية جديدة.

وقال المهدي في تصريحات إعلامية إن «زينة فنانة كبيرة ولها جمهور واسع، ومن الطبيعي أن تثير أي صورة لها اهتمامًا كبيرًا»، مشيرًا إلى أن انتشار الصورة جعل الجمهور يظن أن هناك زواجًا حقيقيًا بينهما.

كواليس انتشار صورة زينة وعمرو المهدي

روى عمرو المهدي تفاصيل ما حدث قائلاً: «كنا بنصور مشهد الفرح، وزينة طلبت نصور لقطة تذكارية في الكواليس، وبعدها بعتت الصورة لحد من فريق العمل، وفوجئنا بأنها انتشرت على مواقع التواصل، والناس بتبارك لينا».

وأضاف المهدي أن الجمهور ظل يبحث عن حقيقة الصورة، حتى تصدر اسم زينة وعمرو المهدي تريند جوجل لعدة ساعات، قبل أن يتضح أن المشهد من عمل فني جديد وليس زواجًا حقيقيًا.

مسلسل «ورد وشوكولاتة» يجمع زينة وعمرو المهدي

يشارك عمرو المهدي في بطولة مسلسل «ورد وشوكولاتة» إلى جانب النجمة زينة وعدد من نجوم الدراما، منهم محمد فراج، مها نصار، مريم الخشت، صفاء الطوخي، ومراد مكرم، والعمل من تأليف محمد رجاء، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج جمال العدل.

المسلسل يُعرض عبر منصة «يانجو بلاي» يومي الخميس والجمعة، في تمام الساعة السابعة مساءً، ويتناول قضايا اجتماعية وإنسانية مستوحاة من أحداث حقيقية، في إطار رومانسي درامي شيق.

زينة وعمرو المهدي.. ثنائي يثير الجدل قبل عرض المسلسل

قبل عرض المسلسل رسميًا، نجح عمرو المهدي وزينة في لفت الأنظار بفضل الكيمياء الواضحة بينهما، سواء في الصور الدعائية أو اللقاءات الترويجية. وتداول الجمهور العديد من اللقطات التي جمعت بينهما، معتبرين أن هناك تناغمًا فنيًا يُبشر بعمل ناجح قد يعيد روح الدراما الاجتماعية الراقية.

ويرى النقاد أن تفاعل الجمهور مع الثنائي زينة وعمرو المهدي دليل على قوة حضورهما المشترك، خاصة وأن اسم العمل أصبح تريند بعد ساعات من انتشار الصورة، ما اعتبروه حملة دعائية غير مقصودة خدمت المسلسل بشكل كبير.

الجمهور بين التصديق والتكذيب

وبينما ظن البعض أن خبر زواج زينة من عمرو المهدي حقيقي، رأى آخرون أنه مجرد دعاية ذكية للمسلسل الجديد. لكن المهدي حسم الجدل في النهاية قائلاً: «اللي بيني وبين زينة عمل فني محترم، وهي فنانة موهوبة بحب أشتغل معاها، ومفيش أي علاقة شخصية بينا»

تريند يتحول إلى دعاية مجانية

في النهاية، ورغم أن الصورة التي جمعت زينة وعمرو المهدي كانت من كواليس عمل درامي، إلا أنها تحولت إلى تريند واسع ساهم في الترويج لمسلسل «ورد وشوكولاتة» قبل عرضه الرسمي.

وبات الجمهور ينتظر بشغف رؤية هذا الثنائي على الشاشة، بعد أن نجحا في إشعال مواقع التواصل الاجتماعي بصورة واحدة فقط.

