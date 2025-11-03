رفضت الحجاب وتزوجت 3 مرات.. أسرار عن ملكة جمال مصر داليا البحيري

إطلالة ساحرة لـ داليا البحيري تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

تصدرت الفنانة داليا البحيري، مؤخرًا، تريند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن خطفت الأنظار بإطلالتها الأنيقة في أحدث جلسة تصوير شاركتها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، ويرصد الموجز التفاصيل.



ظهرت داليا البحيري بفستان أسود قصير مزين بالكرانيش والنقط البيضاء، من إحدى الماركات العالمية، ويبلغ سعره نحو 60 يورو أي ما يعادل 3260 جنيهًا مصريًا، لتنهال عليها تعليقات الإعجاب من جمهورها ومتابعيها الذين أشادوا بجمالها ورشاقتها وأناقتها الدائمة.

من ملكة جمال مصر إلى نجمة التمثيل

ولدت داليا البحيري في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، وتُوجت بلقب ملكة جمال مصر عام 1990، ثم شاركت في مسابقة ملكة جمال العالم بمدينة لوس أنجلوس، حيث حصدت المركز السابع والعشرين.

وبعد مسيرتها في عالم الجمال، درست السياحة والفنادق وعملت مرشدة سياحية، قبل أن تنتقل إلى تقديم البرامج على القناة الفضائية المصرية، ومنها إلى عروض الأزياء ثم إلى عالم الفن والتمثيل، لتبدأ رحلة مليئة بالنجاحات.

بدايتها الفنية مع رأفت الميهي

دخلت داليا البحيري مجال التمثيل عام 2000 من خلال فيلم "علشان ربنا يحبك" للمخرج رأفت الميهي، وشاركها البطولة أحمد رزق وجيهان راتب، لكن انطلاقتها الحقيقية جاءت عام 2002 عندما شاركت النجم هاني رمزي في فيلم محامي خلع، الذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، لتواصل بعده مشوارها الفني بين السينما والتليفزيون، مقدمة أدوارًا متنوعة أثبتت بها موهبتها وتميزها.

الحياة الخاصة لداليا البحيري: حزن وأمل جديد

تزوجت داليا البحيري ثلاث مرات، كانت بدايتها من رجل مصري أنجبت منه ابنتها خديجة، التي توفيت بعد ثمانية أشهر فقط.

ثم تزوجت عام 2008 من فريد المرشدي نجل المنتجة ناهد فريد شوقي والفنانة ميرفت أمين، واستمر زواجهما خمس سنوات فقط قبل الانفصال، وتوفي فريد عام 2014.

وفي ديسمبر 2016، تزوجت داليا من رجل الأعمال حسن سامي، الذي جمعتها به علاقة مليئة بالمحبة والمواقف الطريفة التي كشفت عنها خلال البرامج التلفزيونية.

حسن سامي يكشف أسرارًا عن داليا البحيري

في لقاء تلفزيوني ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة CBC، كشف زوجها حسن سامي عن جوانب خفية في شخصيتها، قائلًا:

"أكتر حاجة بحبها في داليا إنها منظمة جدًا، واللي مضايقني إنها بتحب كوكو الكلب أكتر مني."

وأضاف: "هي بتحب تغني أغاني المهرجانات، وبتخاف جدًا من الصراصير"، مشيرًا إلى أن أكثر تصرف رومانسي منها كان مفاجأتها له بعيد ميلاده في أول عام زواجهما.

أما داليا فكشفت عن علاقتها بابنتها قسمت، مؤكدة:

"حسيت إنه هيبقى أب كويس وقريب لبنتي أكتر مني."

قبل الشهرة: مرشدة سياحية ومذيعة

روت داليا في أحد لقاءاتها مع الفنان أشرف عبدالباقي ببرنامج عيش الليلة أنها عملت مرشدة سياحية عقب تخرجها، وفي الوقت نفسه مذيعة بالتليفزيون المصري.

وقالت:

"كنت بشتغل مرشدة ومذيعة في نفس الوقت، واشتغلت كمان في فيديو كليب لعلي الحجار (سمرة وبعيون كحيلة)، وكنت فاكرة إنه إعلان، وأول أجر أخدته كان 200 جنيه، صرفتهم بعدين في تصليح العربية!"

العمل مع الزعيم عادل إمام

أشادت داليا بتجربتها مع النجم الكبير عادل إمام، مؤكدة أنه مدرسة في الالتزام والانضباط، وقالت:

"العمل مع الزعيم بيعلم الناس يعني إيه احتراف، الكل بيكون عارف دوره ومفيش وقت بيضيع."

كما أكدت أنها تعلمت الكثير أيضًا من نجوم كبار مثل صلاح السعدني ومديحة يسري وغيرهم.

رسالة قوية من داليا البحيري للمنتقدين

وجهت داليا البحيري رسالة حادة عبر حسابها على إنستجرام ردًا على من يهاجمونها أو ينتقدون شكلها، قائلة:

"لكل من يسوّل له نفسه يقل أدبه على خلق الله… دع الخلق للخالق!"

وأضافت:

"أي حد بيكتبلي تعليق فيه طاقة حلوة، بشكره من قلبي، وبيطمني إن الدنيا لسه بخير."

الحجاب مش مقياس

تطرقت داليا في تصريحاتها الأخيرة إلى قضية الحجاب، رافضة الحكم على الناس من خلال المظهر فقط، مؤكدة:

"اللي مش لابسة حجاب ممكن تكون أقرب لربنا من اللي لابساه، وربنا وحده اللي عارف."

وشددت على أن جوهر الإنسان أهم من مظهره، مضيفة:

"القلوب عند ربنا، مش الناس."

داليا البحيري سفيرة للنوايا الحسنة

اختيرت داليا البحيري في نوفمبر 2010 سفيرة للنوايا الحسنة لمكافحة مرض السكتة الدماغية، وأعربت عن فخرها بهذا الدور الإنساني، مؤكدة أن الفنان الحقيقي يجب أن يسهم في خدمة مجتمعه.

آخر أعمال داليا البحيري: "أولاد حريم كريم 2"

على صعيد الفن، شاركت داليا البحيري مؤخرًا في الجزء الثاني من فيلم "أولاد حريم كريم"، إلى جانب مصطفى قمر، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، وعمرو عبد الجليل.

العمل أعاد داليا إلى شاشة السينما بعد فترة من الغياب، وحقق تفاعلًا واسعًا، خاصة أنه أعاد الجمهور إلى أجواء الجزء الأول الذي حقق نجاحًا كبيرًا قبل سنوات.

