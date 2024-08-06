داليا البحيري تشكر نقيب الممثلين لــمساندتها بعد الإساءة لها في أحد البرامج

كشفت الفنانة داليا البحيري عن مقاضاتها للإعلامي أحمد دياب والقناة الذي يعمل بها ، بسبب استضافته لأحد الأشخاص أساء لها بسبب قصتها مع الجن.

وكتبت داليا البحيري منشور عبر حسابها الرسمي على فيس بوك وقالت: أعلن أنا الفنانة داليا البحيري ردا على ما تم إذاعته وبثه في برنامج القاهرة اليوم بعنوان أحمد دياب يخرج عن صمته مع قضية داليا البحيري مع الجن والتي تضمنت الإساءة لشخصي.

لا يفوتك داليا البحيري ترد على اتهامات أحمد دياب بترويج الخرافات وتتخذ الإجراءات القانونية



وأضافت: لذلك قررت اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد برنامج القاهرة اليوم وقناة أوربت وضد الإعلامي أحمد دياب على ما تم إذاعته وبثه في برنامج القاهرة اليوم في شهر أغسطس 2024 وفوضت مكتب الأستاذ أشرف عبدالعزيز المحامي بالنقض في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.



داليا البحيري تشكر نقيب المهن التمثيلية

وجهت داليا البحيري رسالة شكر وتقدير للفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيليه لتقديم كافه سبل المساعدة لها في أزمتها بعد اتهامها بنشر السحر والشعوذة.

وكتبت داليا البحيري عبر حسابها إنستجرام: شكرًا النقيب المحترم دكتور أشرف زكي دائمًا وأبدًا سند وظهر لكل فنان.. ربنا يبارك فيك ويخليك لينا.



داليا البحيري تقاضي قناة اوربيت

جريدة الموجز تكشف الحقيقة..

تداول بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للاعلامي أحمد دياب وهو يحكي قصة داليا البحيري مع الجن وذهابها لأحد الشيوخ وقصتها مع قراءه الفنجان.

وخرجت داليا البحيري عن صمتها ونفت هذا الكلام وعلقت قائلة: دي كانت تمثيل في برنامج من سنين طويلة مع الفنان حسين الإمام الله يرحمه لما يتاخد الكلام على أنه حصل بالفعل فده شئ لا يغتفر ! عيب جدا.

جدير بالذكر أن قصة داليا البحيري مع الجن هي قصة غير حقيقية بالمرة كما أوضحت الفنانة ، وهو مشهد تمثيلي قامت به في برنامج الفنان الراحل حسين الإمام ، وأنها تأليف فقط من أجل البرنامج.

آخر أعمال داليا البحيري



شاركت الفنانة داليا البحيري مؤخرا في فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة الفنان مصطفي قمر ، علا غانم ، بسمة ، عمرو عبد الجليل ، خالد سرحان ، هنا داوود ، رنا رئيس ، تيم قمر ، والعمل من إخراج علي إدريس ، وتأليف زينب عزيز.

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