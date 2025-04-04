انهيار نضال الشافعي في وداع زوجته.. جنازة مهيبة وسط حضور نجوم الفن

ودّع الفنان نضال الشافعي زوجته الراحلة هند محمد علي، التي فارقت الحياة مساء الخميس بعد صراع مع المرض وحزن عميق على فراق والدتها، حيث شهدت الجنازة حضورًا فنيًا مكثفًا وظهورًا لافتًا لانهيار نضال من البكاء، وسط كلمات نعى مؤثرة من عدد كبير من نجوم الوسط الفني الذين شاركوا في وداع رفيقة دربه، التي تحدث عنها بحب في لقاءاته الإعلامية.

يرصد الموجز التفاصيل حول جنازة زوجة الفنان نضال الشافعي فيما يلي:

نضال الشافعي

وداع مؤلم وحزن عميق لزوجة نضال الشافعي

بدأت صلاة الجنازة على زوجة الفنان نضال الشافعي منذ قليل، وسط أجواء حزينة سادها الصمت والدموع ورغم محاولاته للتماسك، لم يستطع نضال إخفاء حزنه الشديد، حيث ظهر منهارًا تمامًا، وبدت على ملامحه علامات الانكسار وهو يودع حب عمره وشريكة كفاحه الطويل.

جنازة زوجة نضال الشافعي

تفاصيل المرض ورحيل مفاجئ لزوجة نضال الشافعي

الراحلة كانت قد مرت بوعكة صحية في الفترة الأخيرة، تزامنت مع حالة من الحزن الشديد بعد وفاة والدتها في شهر مارس الماضي، ولم تمر سوى أيام معدودة على هذا الفقدان حتى لحقت بها ورغم ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي عن أن سبب الوفاة هو الحزن، إلا أن مصادر مقربة أكدت أنها كانت تعاني من أزمة صحية منذ فترة.

حب منذ الإعدادية ورسالة وفاء وتضحية

في لقاءات سابقة، تحدث نضال الشافعي عن قصة حبه لزوجته، قائلاً إنها كانت شريكة العمر بحق، وأن علاقتهما بدأت منذ أيام المدرسة الإعدادية، وتزوجا قبل أن يعرف الشهرة أو الأضواء، ووصفها بأنها كانت السند الحقيقي في كل لحظات حياته، ووقفت بجانبه في الأوقات الصعبة دون كلل أو تردد.

كانت تملك الراحلة هند محمد علي، موهبة فنية، وشاركت في أعمال درامية مثل "لحظات حرجة"، و"تامر وشوقية"، و"شطرنج"، لكنها فضّلت التفرغ لرعاية أسرتها وتربية أطفالها الأربعة، مقدمة بذلك أروع أمثلة التضحية والدعم في الحياة الزوجية.

نجوم الفن يودّعون الراحلة بكلمات مؤثرة

شهدت الجنازة حضور عدد كبير من نجوم الفن الذين حرصوا على مشاركة نضال حزنه، منهم أحمد عزمي وداليا البحيري أول الحاضرين.

كما حرص الفنان أحمد زاهر كتب ناعيًا: "لا حول ولا قوة إلا بالله.. البقاء لله في وفاة أختي هند ومرات أخويا نضال الشافعي، ربنا يرحمها ويصبرك يا نضال أنت والولاد".

كما عبّرت الفنانة منة فضالي عن حزنها قائلة: "ربنا يرحمك يا هند، كنتي جميلة، ويصبرك يا نضال".

وشاركتهم الفنانة رانيا فريد شوقي بكلمات مؤثرة قالت فيها: "مش مستوعبة، لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يرحمك يا هند ويصبر قلبك يا نضال".

نضال الشافعي وزوجته

موعد ومكان العزاء في زوجة نضال الشافعي

من المقرر أن يستقبل الفنان نضال الشافعي العزاء في زوجته الراحلة بعد صلاة المغرب يوم السبت، بمسجد المجمع الإسلامي في الشيخ زايد، مدخل زايد 2000، ميدان إسبكترا، حيث يتوافد الأصدقاء والمعارف وأفراد الوسط الفني لمواساته في هذا المصاب الجلل.

اقرأ أيضًا:

نضال الشافعي يشارك جمهوره بصورة من كواليس مسلسل «الحشاشين»

نضال الشافعي يتكلم عن نجاح مسلسل جري الوحوش

