الملامح الأولي لشخصية داليا البحيري في مسرحية " الملك وأنا"

أوشكت الفنانة داليا البحيري عن الانتهاء من التحضيرات الأولية لمسرحيتها الجديدة " الملك وأنا" ‘إذ تعقد حاليًا بروفات خاصة للعمل مع المخرج محسن رزق وباقي الفريق، ومن المقرر الانتهاء من البروفات خلال أيام قليلة.

داليا البحيري

وعلم "الموجز" أن الفنانة داليا البحيري تجسد شخصية مدرسة، خلال أحداث مسرحية “الملك وأنا ” ومن المقررعرضها قربيًا.

تفاصيل مسرحية "الملك وأنا" لـ داليا البحيري

تنتمي مسرحية" الملك وأنا" بطولة الفنانة داليا البحيري، إلى نوعية الأعمال التي تعتمد على الموسيقى والاستعراضات، ويشارك بجانب داليا البحيري في بطولتها فريد النقراشي، هدى هاني، علاء عيد، خالد إبراهيم، هبة محمد، نور الشرقاوي، وعدد من الشباب بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الأطفال، والعمل من إعداد وإخراج محسن رزق.

مسرحية "سيدتي أنا" لـ داليا البحيري

ومن المعروف أن الفنانة داليا البحيري شاركت في بطولة مسرحية "سيدتي أنا" التي قدمت عروضها في العام الماضي 2023 على خشبة المسرح القومي بالعتبة.

تفاصيل مسرحية "سيدتي أنا"

شارك في بطولة مسرحية سيدتي أنا، مع الفنانة داليا البحيري كل من نضال الشافعي، فريد النقراشي، محمد دسوقي، نشوى حسن، وأمينة سالم، والمسرحية من أشعار عادل سلامة، ألحان الموسيقار محمود طلعت، ديكور دكتور حمدى عطية، ملابس دكتورة مروة عودة، جرافيك جون بهاء، تصميم الاستعراضات مصطفي حجاج، ومن تأليف وإخراج محسن رزق.

أحدث أعمال داليا البحيري

ومن ناحية أخرى، تشارك داليا البحيري مع هاني رمزي في بطولة مسلسله الجديد بدون مقابل، والذي كان من المقرر أن ينافس ضمن موسم دراما رمضان الماضي 2024 ولكن غادر السباق.

وتجسد داليا خلال أحداث العمل شخصية أرملة وتعمل أخصائية اجتماعية وتعول عدد من الأبناء، ويتناول المسلسل يتناول بطولات رجال الأمن في مواجهة الإرهاب وأعداء الوطن، وذلك في إطار اجتماعي تراجيدي تشويقي.

داليا البحيري

بدون مقابل، مكون من 30 حلقة، ومن بطولة هاني رمزي، داليا البحيري، وفاء عامر، خالد سليم، عمرو عبد الجليل، نسرين طافش، أيتن عامر، منة فضالي، محمد أبو داود، حنان يوسف، هبة عبدالعزيز، وشادي هاني رمزي، ومن تأليف حسام موسى، إخراج جمال عبدالحميد، وإنتاج شركة أفلام محمد فوزي.

والجدير بالذكر أن شاركت الفنانة داليا البحيري في بطولة فيلم "أولاد حريم كريم" الذي جمعها بـ مصطفى قمر وعرض في صيف العام الماضي 2023، وجاء أحداثه استكمالًا لأحداث الجزء الأول من العمل الذي عُرض في 2005 بعنوان حريم كريم، والفيلم من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

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