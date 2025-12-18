أسعار الذهب اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 في مصر.. ارتفاع جميع الأعيرة

تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر حالة من الترقب والحذر مع بداية تعاملات اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025، وذلك بعد موجة ارتفاع ملحوظة سجلتها مختلف أعيرة الذهب في ختام تعاملات أمس الأربعاء داخل محلات الصاغة.

ويأتي هذا الصعود بالتزامن مع متابعة دقيقة من جانب المتعاملين والمستثمرين لتحركات الذهب عالميًا، إلى جانب تأثيرات العرض والطلب في السوق المحلية، ويرصد الموجز التفاصيل.

حالة ترقب في سوق الذهب المحلي

يترقب تجار الذهب والمستهلكون بدء التعاملات الرسمية في السوق المحلية مع حلول الساعة العاشرة صباحًا، وسط توقعات باستمرار التذبذب السعري خلال الساعات المقبلة، ويُرجع خبراء السوق هذه التحركات إلى عدة عوامل، أبرزها ارتفاع سعر الأوقية عالميًا، إلى جانب تغيرات سعر صرف الدولار محليًا، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على سعر الذهب في مصر.

سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى من حيث النقاء، نحو 6611 جنيهًا للبيع و6582 جنيهًا للشراء قبل نهاية تعاملات الأربعاء، ويُعد هذا العيار مؤشرًا مهمًا على اتجاهات السوق، خاصة مع إقبال المستثمرين عليه باعتباره ملاذًا آمنًا في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي.

سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا

واصل سعر الذهب عيار 21، وهو الأكثر انتشارًا وتداولًا في السوق المصرية، تحركاته الصاعدة ليسجل 5785 جنيهًا للبيع و5760 جنيهًا للشراء، ويحظى هذا العيار باهتمام واسع من المواطنين، سواء بغرض الادخار أو الشراء للزينة، نظرًا لتوازن سعره مقارنة بباقي الأعيرة.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

أما سعر الذهب عيار 18، المستخدم بكثرة في المشغولات الذهبية الحديثة، فقد بلغ 4958 جنيهًا للبيع و4937 جنيهًا للشراء، ويتأثر هذا العيار بشكل مباشر بتقلبات الأسعار العالمية، إضافة إلى ارتفاع تكلفة التصنيع والمصنعية في بعض المشغولات.

سعر الذهب عيار 14 في السوق المصرية

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 3856 جنيهًا للبيع و3840 جنيهًا للشراء، ليحافظ على حالة من الاستقرار النسبي مقارنة بالأعيرة الأخرى، مع إقبال محدود عليه من شريحة معينة من المستهلكين.

سعر جنيه الذهب اليوم

بلغ سعر جنيه الذهب عيار 21 نحو 46240 جنيهًا، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من الذهب الخالص دون إضافة مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويُقبل الكثيرون على شراء الجنيه الذهب باعتباره وسيلة مناسبة للادخار طويل الأجل.

ما العوامل المؤثرة على أسعار الذهب؟

تتأثر أسعار الذهب اليوم بعدة عوامل رئيسية، من بينها:

تحركات سعر الذهب عالميًا.

سعر صرف الدولار أمام الجنيه.

مستويات العرض والطلب داخل السوق المحلية.

التوترات الجيوسياسية والقرارات الاقتصادية العالمية.

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

يرى خبراء أن أسعار الذهب قد تشهد مزيدًا من التذبذب خلال الأيام المقبلة، في ظل استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، وترقب المستثمرين لقرارات البنوك المركزية الكبرى بشأن أسعار الفائدة، وينصح المتعاملون بمتابعة تحديثات الأسعار بشكل مستمر قبل اتخاذ قرارات الشراء أو البيع.

وبذلك تظل أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس محل اهتمام واسع من المواطنين والمستثمرين، خاصة مع استمرار التحركات الصعودية التي تشهدها السوق خلال الفترة الأخيرة.