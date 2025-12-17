سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم.. تحديث جديد في أسعار الذهب بمصر

شهد سعر الذهب اليوم في مصر حالة من التحرك الملحوظ خلال التعاملات الصباحية، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المحلية، وذلك في ظل استمرار التقلبات العالمية، وتصاعد التوترات الاقتصادية والحروب التجارية، إلى جانب اتجاه البنوك المركزية عالميًا لزيادة مشترياتها من الذهب كملاذ آمن للتحوط من التضخم، ويرصد الموجز التفاصيل.

وأعلنت الشعبة العامة للذهب عن تحديث جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 7-12-2025، وسط متابعة دقيقة من المواطنين والمستثمرين لحركة الأسعار، سواء بغرض الشراء أو الادخار.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر

يُعد عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في محلات الصاغة، والأكثر بحثًا على محركات البحث، نظرًا لاستخدامه الواسع في المشغولات الذهبية والجنيه الذهب.

وبحسب آخر تحديثات السوق:

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم سجل نحو 5750 جنيهًا للشراء

سجل نحو بينما بلغ 5730 جنيهًا للبيع

وذلك دون احتساب المصنعية أو الضريبة، والتي تختلف من محل لآخر حسب نوع المشغولات الذهبية.

ويأتي هذا السعر بعد حالة من التذبذب ما بين الصعود والهبوط، متأثرًا مباشرة بحركة الذهب عالميًا وسعر صرف الدولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر بجميع الأعيرة

إلى جانب سعر الذهب عيار 21، سجلت باقي الأعيرة الأسعار التالية:

سعر الذهب عيار 24 اليوم

6571 جنيهًا للشراء

6548 جنيهًا للبيع ويُعد عيار 24 الأعلى نقاءً، ويُستخدم غالبًا في السبائك الذهبية.

سعر الذهب عيار 22

6024 جنيهًا للشراء

5603 جنيهات للبيع

سعر الذهب عيار 18

4929 جنيهًا للشراء

4912 جنيهًا للبيع ويُفضله البعض بسبب انخفاض سعره مقارنة بعيار 21.

سعر الذهب عيار 14

3833 جنيهًا للشراء

3819 جنيهًا للبيع

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب عيار 21 اليوم:

46 ألف جنيه للشراء

45 ألفًا و880 جنيهًا للبيع دون إضافة المصنعية أو الضريبة، ويزن الجنيه الذهب نحو 8 جرامات من عيار 21.

سعر الذهب عالميًا اليوم

على الصعيد العالمي، واصل الذهب تحركاته المحدودة، حيث:

سجلت أوقية الذهب نحو 4308 دولارات للشراء

نحو و4307.5 دولارات للبيع

ويؤثر السعر العالمي للأوقية بشكل مباشر على أسعار الذهب في مصر، إلى جانب عوامل أخرى مثل العرض والطلب وسعر الدولار محليًا.

أسباب تحرك أسعار الذهب اليوم

ترجع تقلبات أسعار الذهب الحالية إلى عدة عوامل، أبرزها:

استمرار التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية

اتجاه البنوك المركزية لزيادة احتياطيات الذهب

التغيرات في أسعار الفائدة الأمريكية

حركة الدولار في الأسواق العالمية

ارتباط السعر المحلي بالسعر العالمي بشكل مباشر

توقعات سعر الذهب عيار 21 خلال الفترة المقبلة

يتوقع خبراء السوق استمرار حالة التذبذب في سعر جرام الذهب عيار 21 خلال الفترة المقبلة، مع ترقب أي قرارات اقتصادية عالمية جديدة، خاصة المتعلقة بأسعار الفائدة والتضخم، وهو ما يجعل الذهب خيارًا آمنًا للادخار على المدى المتوسط والطويل.

نصيحة للمشترين والمستثمرين

ينصح خبراء الذهب بمتابعة أسعار الذهب اليوم لحظة بلحظة، خاصة للراغبين في شراء الذهب عيار 21 أو الجنيه الذهب، مع اختيار التوقيت المناسب للشراء، ومقارنة المصنعية بين أكثر من محل صاغة.

