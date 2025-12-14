مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأحد: عيار 21 يرتفع ويحقق مكاسب ملموسة

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025، ارتفاعًا ملحوظًا في أعيرة الذهب المختلفة، مع تركيز واضح على عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلية، ويأتي ذلك في ظل حالة من الترقب بين المستثمرين والمستهلكين، مع زيادة الإقبال على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا في ظل التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية، ويرصد الموجز التفاصيل

وأكد خبراء سوق الصاغة أن الذهب يواصل تحقيق مكاسب طفيفة محليًا، مدعومًا بتحركات الأسعار العالمية، وارتفاع الطلب على المعدن النفيس.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم إلى 5740 جنيهًا للبيع و5720 جنيهًا للشراء، مسجلاً زيادة قدرها 100 جنيه مقارنة بالسعر المسجل أمس.

ويعتبر عيار 21 الأكثر استخدامًا في السوق المحلية، ويشكل الأساس في حساب أسعار الجنيه الذهب والمشغولات الذهبية، لذلك يحظى بمتابعة دقيقة من قبل المواطنين والمستثمرين على حد سواء.

أسعار الذهب للأعيرة الأخرى

وبحسب بيانات أي صاغة، جاءت أسعار الذهب اليوم الأحد للأعيرة المختلفة كما يلي:

عيار 24 : 6560 جنيهًا للبيع، 6535 جنيهًا للشراء.

: 6560 جنيهًا للبيع، 6535 جنيهًا للشراء. عيار 22 : 6015 جنيهًا للبيع، 5990 جنيهًا للشراء.

: 6015 جنيهًا للبيع، 5990 جنيهًا للشراء. عيار 18 : 4920 جنيهًا للبيع، 4905 جنيهًا للشراء.

: 4920 جنيهًا للبيع، 4905 جنيهًا للشراء. عيار 14 : 3825 جنيهًا للبيع، 3815 جنيهًا للشراء.

: 3825 جنيهًا للبيع، 3815 جنيهًا للشراء. عيار 12: 3280 جنيهًا للبيع، 3270 جنيهًا للشراء.

أما الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21)، فقد بلغ سعره 45920 جنيهًا للبيع، و45760 جنيهًا للشراء.

وتُعد أوقية الذهب، التي تزن 31.1 جرام، وحدة قياس أساسية عالميًا للمستثمرين والسبائك، وسجلت اليوم 204040 جنيهًا للبيع و203330 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب عالميًا وتأثيرها على السوق المحلي

سجلت أونصة الذهب عالميًا نحو 4300.29 دولار للبيع و4299.92 دولار للشراء، وهو ما انعكس على الأسعار المحلية، حيث يعتمد السوق المصري بشكل مباشر على تحركات الأسواق العالمية وسعر صرف الدولار، بالإضافة إلى الطلب المحلي والمصنعية.

ويظل الذهب ملاذًا آمنًا في أوقات التوتر الاقتصادي والسياسي، مع متابعة دقيقة من المستثمرين لتقلبات الأسعار لحظة بلحظة.

المصنعية والدمغة في محلات الصاغة

تتراوح تكلفة المصنعية والدمغة بين 100 و250 جنيهًا للجرام حسب نوع العيار وشكل المشغولات، ما يؤثر على السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك. ويعتبر هذا العامل مهمًا للمشترين، خاصة مع تفاوت أسعار المشغولات بين المحلات المختلفة.

مع استمرار حالة الحذر في الأسواق العالمية والمحلية، يظل الذهب الخيار الأول للمستثمرين للحفاظ على قيمة أموالهم، ويشهد عيار 21 ارتفاعًا ملموسًا اليوم، مما يعكس الطلب المتزايد على هذا العيار الأكثر تداولًا في مصر، وسط متابعة دقيقة لتحركات الأسواق العالمية وأسعار الدولار.