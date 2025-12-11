استقرار نسبي في أسعار الذهب اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025 حالة من الاستقرار النسبي داخل محلات الصاغة، وذلك بعد الزيادة الطفيفة التي سجلتها الأعيرة المختلفة خلال تعاملات أمس، حيث ارتفع عيار 21 بنحو 6 جنيهات، وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلي، ويرصد الموجز التفاصيل.

وتأتي حركة الأسعار الحالية وسط متابعة مكثفة من المواطنين والمستثمرين، خاصة أن الذهب يمثل أداة ادخار آمنة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، إلى جانب ارتباطه المباشر بالتغيرات في سعر الدولار والقرارات النقدية الدولية.

أسعار الذهب اليوم في مصر 11 ديسمبر 2025

أصدرت الشعبة العامة للذهب أحدث نشرة رسمية لأسعار أعيرة الذهب، وجاءت على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24:

بلغ سعر الجرام 6421 جنيهًا في بداية التعاملات.

سعر الذهب عيار 21:

استقر عند 5618 جنيهًا بعد زيادة الأمس البالغة 6 جنيهات.

سعر الذهب عيار 18:

بلغ 4815 جنيهًا داخل محلات الصاغة.

سعر الجنيه الذهب:

سجل 44,944 جنيهًا بدون إضافة المصنعية.

هذه الأسعار تعكس حالة تذبذب واضحة بدأت منذ أسابيع، مدفوعة بتغيرات السوق العالمية وتفاصيل السياسة النقدية الأمريكية، إلى جانب متابعة دقيقة لتأثيرات سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

أسعار الذهب عالميًا.. الأوقية عند 4197 دولارًا

على الصعيد العالمي، استقرت الأسعار الفورية للذهب عند 4197 دولارًا للأوقية وفق آخر تحديثات الشعبة العامة للذهب.

وجاء ذلك وسط أجواء ترقب في الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأخير بشأن الفائدة.

تأثير خفض الفيدرالي للفائدة على حركة الذهب

شهدت الأسواق العالمية ردود فعل واسعة بعد إعلان الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.75% بدلًا من 4%، وهو القرار السادس على التوالي ضمن سياسة التيسير النقدي المعمول بها منذ بداية العام.

وتنعكس قرارات الفيدرالي عادة على قوة الدولار، وبالتالي على أسعار الذهب التي ترتبط به بعلاقة عكسية؛ فكلما تراجع الدولار ارتفع الذهب، والعكس صحيح.

ومع استمرار التيسير النقدي، يتوقع محللون استمرار موجة التقلبات السعرية خلال الفترات المقبلة.

اهتمام متزايد بمتابعة أسعار الذهب محليًا

يواصل المواطنون متابعة الأسعار بشكل لحظي نظرًا لاعتماد الكثيرين على الذهب كملاذ آمن حالة عدم الاستقرار في أسواق العملات.

كما تراقب فئات كبيرة من المستثمرين اتجاهات الأسعار الحالية بعد سلسلة الارتفاعات العالمية المصاحبة لخفض الفائدة، ما جعل الذهب خيارًا مناسبًا للتحوّط من مخاطر التضخم.

توقعات حركة الذهب الفترة المقبلة

تشير التوقعات الأولية إلى احتمالية استمرار الأسعار في نطاقات متذبذبة محليًا، حيث ستظل:

مرتبطة بسعر صرف الجنيه أمام الدولار .

. متأثرة بحركة الأوقية عالميًا .

. قابلة للارتفاع في حال استمرار خفض الفائدة عالميًا.

كما أن السيولة المتدفقة نحو أدوات الادخار الآمنة ترفع من فرص تسجيل الذهب لموجات ارتفاع جديدة حال استمرار التوترات الاقتصادية عالمياً.

ملخص أسعار المعادن وفق بيانات السوق

السعر المحلي للذهب : متغير حسب العيار ومحددات السوق.

: متغير حسب العيار ومحددات السوق. السعر المحلي للفضة : يشهد تذبذبًا بدوره.

: يشهد تذبذبًا بدوره. الجنيه الذهب: مدرج رسميًا بقيمة 44,944 جنيهًا دون مصنعية.

كما توضح منصات الأسعار وجود حركة هبوط طفيفة في بعض المنتجات، منها:

عيار 24 : تراجع 5.75

: تراجع 5.75 عيار 22 : تراجع 5.25

: تراجع 5.25 عيار 21 : تراجع 5

: تراجع 5 عيار 18 : تراجع 4.25

: تراجع 4.25 عيار 14 : تراجع 3.25

: تراجع 3.25 عيار 12 : تراجع 2.75

: تراجع 2.75 عيار 9 : تراجع 2.25

: تراجع 2.25 الجنيه الذهب: تراجع 40

وهذه الهبوطات تعبر عن تصحيح سعري طبيعي بعد ارتفاعات متتالية.