إعادة الانتخابات بين 6 مرشحين في طهطا..تفاصيل الدوائر المُعادة بسوهاج والفيوم وأسيوط

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج الدوائر التي تقرر إعادة التصويت بها ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وكشفت عن قوائم المرشحين الذين سيخوضون جولة الإعادة في عدة محافظات أبرزها سوهاج والفيوم وأسيوط والجيزة، ويرصد الموجز التفاصيل.

إعادة بين 6 مرشحين في دائرة طهطا بسوهاج

أكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الدائرة الرابعة بمركز طهطا بمحافظة سوهاج ستشهد جولة إعادة بين 6 مرشحين هم:

إبراهيم محمد – نشأت فؤاد – مصطفى حسين – عمرو أحمد – علاء سليمان – عماد الدين محفوظ.

جولة إعادة في دائرة المراغة بين مرشحين اثنين

أعلنت الهيئة أن الدائرة الثالثة المراغة ستشهد منافسة مباشرة بين مرشحين فقط:

مصطفى أحمد – حجاج السيد.

4 مرشحين في إعادة دائرة أخميم بسوهاج

تشهد الدائرة الثانية في أخميم إعادة بين:

شعبان لطفي – زكريا محمد – عصام رأفت – عفيفي الشريف.

4 مرشحين في دائرة سوهاج الأولى

جاءت الإعادة في الدائرة الأولى بمحافظة سوهاج بين:

علاء الدين قدري – حازم ذكي – دياب محمد – علي مصطفى.

إعادة واسعة في أسيوط بدائرة الفتح

أعلنت الهيئة إعادة الانتخابات في دائرة الفتح بمحافظة أسيوط بين 6 مرشحين هم:

عصام محمود – أحمد حسين – علي سيد – أماني مصطفى – نعمان أحمد – محمد عبدالمنعم.

إعادة بين 4 مرشحين بمركز إبشواي بالفيوم

تشهد دائرة مركز إبشواي بالفيوم إعادة بين المرشحين:

يوسف أحمد – علاء السيد – مصطفى محمد – محمد عبدالحميد.

نتائج الدائرة الأولى بالفيوم

فاز بالمقعدين:

محمد محمود أحمد عبد القوي

علي أيوب محمد عبد المجيد عثمان صالح

وتُجرى الإعادة بين:

سيد أحمد سلطان يوسف – محمد فؤاد زغلول عبد الحفيظ.

نتائج دائرة إمبابة بالجيزة

أعلنت النتائج فوز الطيب أحمد، بينما تُعاد الانتخابات بين:

وليد المليجي – نشوى الديب.

قرار عام بإعادة 19 دائرة

وخلال المؤتمر الصحفي، أكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إعادة الجولة الأولى بالكامل، إضافة إلى إعادة الانتخابات بدائرة إطسا في الفيوم بعد إلغائها.