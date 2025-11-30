الإدارية العليا تُلغي نتائج دوائر انتخابية في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025

أصدرت المحكمة الإدارية العليا سلسلة أحكام حاسمة تتعلق بنتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، شملت إلغاء نتائج عدة دوائر انتخابية في أسوان وأسيوط والأقصر، مع رفض عدد كبير من الطعون وقبول بعضها، وسط تعاون كامل من الهيئة الوطنية للانتخابات التي سلمت جميع المستندات المطلوبة، ويرصد الموجز التفاصيل.

إلغاء نتائج دوائر انتخابية بالمرحلة الأولى

قضت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء نتيجة الانتخابات في الدائرة الرابعة بإدفو بمحافظة أسوان، والدائرة الأولى بمحافظة أسيوط، إلى جانب إلغاء نتائج دوائر إسنا وأرمنت والأقصر، ويأتي ذلك ضمن نظر المحكمة للطعون المقدمة بشأن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

رفض 100 طعن وقبول 26 آخرين

أعلنت المحكمة أنها رفضت 100 طعن انتخابي يتعلق بنتائج المرحلة الأولى، بينما قبلت 26 طعنًا آخر، وهو ما ترتب عليه إلغاء النتائج في الدوائر المشار إليها بعد فحص شامل للأوراق والوقائع.

مطالبة محاضر الفرز وفحص شامل للأوراق

طلبت المحكمة من الهيئة الوطنية للانتخابات محاضر الفرز باللجان الفرعية والعامة.

وقد قامت المحكمة بالفعل بمراجعة محاضر الاقتراع والفرز الخاصة بالمرحلة الأولى تمهيدًا لإصدار الأحكام النهائية في الطعون.

الهيئة الوطنية للانتخابات تؤكد التزامها

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها سلّمت جميع محاضر الفرز التي طلبتها المحكمة، مشددة على أنها ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء وتطبيق الرقابة القضائية الكاملة على العملية الانتخابية.

وأوضحت الهيئة أنها لا تملك مصلحة في أي طعن انتخابي وأن دورها يقتصر على إدارة العملية الانتخابية وفق القانون.

تعكس هذه الأحكام حجم الرقابة القضائية على الانتخابات، وتؤكد حرص المحكمة الإدارية العليا على ضمان النزاهة الكاملة للعملية الانتخابية، بما يعزز ثقة المواطنين في نتائج الاستحقاق النيابي لعام 2025.

