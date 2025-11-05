بدء الصمت الانتخابي في 13 محافظة استعدادًا لـ انتخابات مجلس النواب

انتخابات مجلس النواب.. الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن بدء فترة الصمت الانتخابي بمحافظات المرحلة الأولى تمهيدًا لانطلاق التصويت في الداخل والخارج، بمشاركة أكثر من 2500 مرشح بالنظام الفردي و4 قوائم مغلقة، ويرصد الموجز التفاصيل.



أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي، بدء فترة الصمت الانتخابي غدًا في محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، استعدادًا لانطلاق عملية التصويت في الداخل والخارج، وفقًا للجدول الزمني المعلن مسبقًا من الهيئة.

محافظات المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب

وتشمل محافظات المرحلة الأولى:

الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.

وأوضحت الهيئة أنها حددت نحو 5606 لجنة انتخابية بالمرحلة الأولى، كما قررت ندب رؤساء وأمناء لجان الاقتراع بالخارج من بين أعضاء السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية، لإدارة الانتخابات في 136 سفارة وقنصلية داخل 117 دولة حول العالم.

موعد الانتخابات بالخارج في المرحلة الأولي من انتخابات مجلس النواب

وتُجرى الانتخابات بالخارج يومي 7 و8 نوفمبر الجاري، بينما تُجرى داخل الجمهورية يومي 10 و11 نوفمبر.

وفي حالة الإعادة، تنعقد جولة الخارج يومي 1 و2 ديسمبر، على أن تكون جولة الداخل يومي 3 و4 ديسمبر المقبل، وتُعلن النتيجة النهائية في 11 ديسمبر.

ويخوض المنافسة في المرحلة الأولى 2598 مرشحًا بالنظام الفردي، و4 قوائم مغلقة تمثل الدوائر الأربع المخصصة لذلك النظام، حيث تشهد المحافظات منافسة قوية بين الأحزاب والمستقلين قبل انطلاق الاقتراع رسميًا.

