انتخابات مجلس النواب.. انتهاء الدعاية الانتخابية الخميس المقبل تمهيدا للصمت الانتخابي

انتخابات مجلس النواب.. تنتهى الخميس المقبل فترة الدعاية الانتخابية لمرشحي انتخابات مجلس النواب 2025، على أن تبدأ بعدها مباشرة مدة الصمت الانتخابي التي يُحظر خلالها ممارسة أي شكل من أشكال الحملات أو الترويج الانتخابي، تمهيدًا لبدء عمليات التصويت بالخارج ثم الداخل، ويأتي ذلك ضمن استعدادات الهيئة الوطنية للانتخابات لإتاحة الفرصة كاملة للناخبين لتحديد من يمثلهم تحت القبة التشريعية، ويرصد الموجز التفاصيل.

انتهاء تصميم بطاقات الاقتراع وتجهيز اللوجستيات

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، انتهاء تصميم بطاقات الاقتراع التي تضم أسماء المرشحين بنظامي الفردي والقائمة في 14 محافظة.

ويخوض السباق الانتخابي 2598 مرشحًا فرديًا، إلى جانب 4 قوائم بنظام القائمة المغلقة، بينما تقدمت قائمة واحدة فقط في إحدى الدوائر الأربعة المخصصة لهذا النظام.

وأكدت الهيئة الانتهاء من كل الاستعدادات الفنية واللوجستية الخاصة بتصويت المصريين في الخارج والداخل، من خلال ربط السفارات والقنصليات إلكترونيًا بنظام موحد، شبيه بما تم في انتخابات مجلس الشيوخ، إلى جانب التنسيق الكامل مع الوزارات والجهات المعنية لتأمين وتنظيم عمليات الاقتراع داخل مصر.

انتخابات مجلس النواب.. متابعة ضوابط الدعاية دون مخالفات

وخلال الأيام العشرة الماضية تلقت الهيئة تقارير لجان الرصد المختصة بمتابعة ضوابط الدعاية الانتخابية في جميع المحافظات. وأشارت التقارير إلى عدم رصد أي مخالفات تتعلق بطبيعة الدعاية أو حجم الإنفاق عليها.

كما لم تُسجّل لجان متابعة وسائل الإعلام أي تجاوزات في التغطية الصحفية أو المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية لحملات المرشحين، ما يعكس التزامًا بالقواعد المنظمة.

وأكدت الهيئة أنها تابعت جميع أشكال الدعاية، سواء المؤتمرات الجماهيرية والندوات، أو الملصقات واللافتات، أو البرامج الانتخابية عبر الصحف ومنصات التواصل، ولم يتم رصد مخالفات مؤثرة.

انتخابات مجلس النواب.. مواعيد بدء الصمت الانتخابي والتصويت

يبدأ الصمت الانتخابي يوم 6 نوفمبر، قبل يومين فقط من بدء التصويت، ليتمكن الناخبون من اختيار مرشحيهم بهدوء ودون تأثير دعائي.

➤ الجولة الأولى للمرحلة الأولى

الخارج: 7 و8 نوفمبر

الداخل: 10 و11 نوفمبر

إعلان النتيجة: 18 نوفمبر

➤ إعادة المرحلة الأولى

الطعون حتى 20 نوفمبر

الفصل في الطعون: 21 – 30 نوفمبر

إعادة الخارج: 1 و2 ديسمبر

إعادة الداخل: 3 و4 ديسمبر

إعلان نتيجة الإعادة: 11 ديسمبر

➤ الجولة الأولى للمرحلة الثانية

بدء الدعاية 6 نوفمبر – صمت انتخابي 20 نوفمبر

الخارج: 21 و22 نوفمبر

الداخل: 24 و25 نوفمبر

إعلان النتيجة: 2 ديسمبر

➤ إعادة المرحلة الثانية

الطعون خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة وحتى 4 ديسمبر

الفصل في الطعون: 5 – 14 ديسمبر

إعادة الخارج: 15 و16 ديسمبر

إعادة الداخل: 17 و18 ديسمبر

إعلان النتيجة النهائية: 25 ديسمبر

انتخابات بلا مخالفات وشفافية كاملة

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن سير الدعاية الانتخابية جاء منضبطًا دون تجاوزات، مع جاهزية كاملة لعملية التصويت في الداخل والخارج، بما يضمن انتخابات شفافة ونزيهة، واختيار ممثلي الشعب في مجلس النواب وفق إجراءات قانونية وتنظيمية دقيقة.

