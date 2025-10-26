انتخابات مجلس النواب 2025.. استعدادات مكثفة ومشاركة إلكترونية واسعة

انتخابات مجلس النواب.. الهيئة الوطنية للانتخابات تُطلق خدمات إلكترونية للاستعلام عن لجان انتخابات مجلس النواب 2025 بالرقم القومي مجانًا

تستعد مصر لخوض أحد أهم الاستحقاقات الدستورية خلال شهر نوفمبر المقبل، مع انطلاق انتخابات مجلس النواب 2025، التي ينتظرها ملايين المواطنين في مختلف المحافظات، ويُعد هذا الحدث السياسي محطة محورية في مسار الديمقراطية المصرية، حيث يسعى الناخبون لاختيار ممثليهم في البرلمان الجديد وسط أجواء من التنظيم والشفافية، ويرصد الموجز التفاصيل.

ومع اقتراب موعد التصويت، ارتفع اهتمام المواطنين بـ معرفة أماكن لجانهم الانتخابية وأرقامهم في الكشوف الرسمية استعدادًا للمشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية.

الهيئة الوطنية للانتخابات تتيح الاستعلام بالرقم القومي

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن توفير مجموعة من الوسائل الإلكترونية والرقمية تُمكن المواطنين من معرفة مكان اللجنة الانتخابية ورقم الناخب بسهولة تامة، دون الحاجة إلى التوجه لأي جهة حكومية.

وتهدف هذه الخطوة إلى تشجيع المشاركة السياسية وتسهيل عملية التصويت على جميع الفئات في مختلف المحافظات، خاصة في ظل التحول الرقمي الذي تشهده مؤسسات الدولة المصرية.

خطوات الاستعلام عبر الموقع الإلكتروني

يمكن لأي مواطن التعرف على بياناته الانتخابية عبر الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات:

https://www.elections.eg

الخطوات:

الدخول إلى الموقع الرسمي. الضغط على أيقونة «استعلم عن لجنتك الانتخابية» من الصفحة الرئيسية. إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا. الضغط على زر «استعلام» لتظهر فورًا جميع بيانات الناخب، وتشمل: اسم اللجنة الانتخابية.

رقم اللجنة الفرعية.

رقم الناخب في الكشوف.

عنوان المقر الانتخابي.

موقف القيد في الجداول الانتخابية.

تطبيق إلكتروني رسمي على الهاتف المحمول

ولمواكبة التطور التقني، وفّرت الهيئة تطبيقًا رسميًا متاحًا عبر Google Play و App Store، يتيح للمواطنين معرفة بياناتهم الانتخابية بسهولة من خلال الهاتف المحمول.

بعد تحميل التطبيق، يقوم المستخدم بتأكيد هويته برقم الهاتف، وإدخال كود التحقق المرسل في رسالة قصيرة، ثم إدخال الرقم القومي، لتظهر له تفاصيل اللجنة والعنوان وتاريخ التصويت.

طرق بديلة عبر الهاتف والرسائل القصيرة

لم تغفل الهيئة المواطنين الذين لا يمتلكون اتصالًا بالإنترنت، فقد خصصت رقمين للخدمة الهاتفية:

الاتصال على الرقم المختصر 141 لمعرفة بيانات اللجنة الانتخابية.

لمعرفة بيانات اللجنة الانتخابية. أو إرسال الرقم القومي في رسالة نصية إلى 5151 لتصل رسالة تحتوي على جميع التفاصيل.

تُعد هذه الوسائل جزءًا من خطة شاملة تهدف إلى ضمان وصول المعلومات الانتخابية لكل مواطن، دون أي صعوبة أو تكلفة إضافية.

خدمات مجانية وتنظيم انتخابي متكامل

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع الخدمات مجانية بالكامل، سواء عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق أو الهاتف.

وتهدف تلك الجهود إلى تخفيف الزحام يوم التصويت وضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة، بما يعكس التزام الدولة بتعزيز المشاركة الديمقراطية وتسهيل وصول المواطن إلى حقه الانتخابي بأبسط الطرق.

أهمية المشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025

تمثل انتخابات 2025 خطوة جديدة في بناء مؤسسات الدولة وترسيخ دعائم الديمقراطية.

ومع الجهود المبذولة لتسهيل الوصول إلى المعلومات، تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات توجيه دعواتها إلى المواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية والتصويت الواعي، لما له من دور كبير في رسم مستقبل البلاد خلال السنوات القادمة.

