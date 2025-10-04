الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب 2025.. مواعيد الترشح والتصويت وإعلان النتائج

مجلس النواب.. الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن تفاصيل الاستحقاق النيابي

أعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الجدول الزمني الكامل لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك خلال مؤتمر صحفي رسمي حضره أعضاء مجلس إدارة الهيئة والجهاز التنفيذي وممثلو وسائل الإعلام المحلية والدولية، ويرصد الموجز التفاصيل.

وأكد بدوي أن الإجراءات تأتي استنادًا إلى أحكام الدستور والقانون وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة في جلسته المنعقدة صباح اليوم، موضحًا أن الجدول يتضمن كل ما يتعلق بعملية الترشح والطعون والدعاية والتصويت وإعلان النتائج النهائية.

بدء تلقي طلبات الترشح 8 أكتوبر

أوضح رئيس الهيئة أن أولى خطوات العملية الانتخابية ستكون دعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم، على أن يبدأ تلقي طلبات الترشح من يوم الأربعاء 8 أكتوبر حتى الثلاثاء 15 أكتوبر 2025، وذلك يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً، باستثناء اليوم الأخير حيث يُغلق باب التقديم الساعة 2 ظهرًا.

وفي 16 أكتوبر، سيتم إعلان كشف أسماء المترشحين ورموزهم الانتخابية رسميًا، على أن يُنشر الإعلان في صحيفتي الأخبار والجمهورية.

فترة الطعون والبت القضائي

تبدأ محكمة القضاء الإداري النظر في طعون المترشحين – إن وُجدت – خلال الفترة من 19 حتى 21 أكتوبر.

أما فترة الصمت الدعائي فتنطلق في 6 نوفمبر، استعدادًا لمرحلة التصويت.

مواعيد التصويت في الداخل والخارج

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد التصويت على النحو التالي:

خارج الجمهورية: يومي الجمعة والسبت 7 و8 نوفمبر 2025 .

يومي . داخل الجمهورية: يومي الإثنين والثلاثاء 11 و12 نوفمبر 2025.

ومن المقرر أن يتم إعلان النتائج النهائية للجولة الأولى يوم 18 نوفمبر، على أن تُنشر في الجريدة الرسمية وصحيفتي "الأخبار" و"الجمهورية". وفي حال وجود جولة إعادة، تُستأنف الدعاية الانتخابية في اليوم ذاته.

الطعون على النتائج وجولة الإعادة

يُتاح الطعن على قرارات إعلان النتائج خلال 48 ساعة من صدورها، حتى 20 نوفمبر. وتفصل المحكمة الإدارية العليا في هذه الطعون خلال الفترة من 21 حتى 30 نوفمبر، وهو الموعد الذي تبدأ فيه فترة الصمت الدعائي لجولة الإعادة.

أما جولة الإعادة فتُجرى على النحو التالي:

خارج الجمهورية: يومي 1 و2 ديسمبر .

يومي . داخل الجمهورية: يومي 3 و4 ديسمبر.

وسيتم إعلان النتائج النهائية لجولة الإعادة يوم 11 ديسمبر 2025، مع نشرها رسميًا في الجريدة الرسمية والصحف القومية.

أهمية الاستحقاق الانتخابي

تمثل انتخابات مجلس النواب 2025 محطة سياسية مهمة في مسار التحول الديمقراطي بمصر، حيث ستحدد شكل المؤسسة التشريعية خلال السنوات المقبلة، وستكون ساحة للتنافس بين الأحزاب والقوى السياسية.

كما تؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات التزامها الكامل بتطبيق معايير الشفافية والنزاهة، وضمان تكافؤ الفرص لجميع المرشحين، مع تشديد الرقابة على سير العملية الانتخابية سواء داخل مصر أو خارجها.

خلاصة الجدول الزمني لانتخابات النواب 2025

8 – 15 أكتوبر: تلقي طلبات الترشح.

تلقي طلبات الترشح. 16 أكتوبر: إعلان أسماء المرشحين.

إعلان أسماء المرشحين. 19 – 21 أكتوبر: النظر في الطعون.

النظر في الطعون. 6 نوفمبر: بدء الصمت الدعائي.

بدء الصمت الدعائي. 7 – 8 نوفمبر: التصويت في الخارج.

التصويت في الخارج. 11 – 12 نوفمبر: التصويت في الداخل.

التصويت في الداخل. 18 نوفمبر: إعلان النتائج الأولى.

إعلان النتائج الأولى. 1 – 4 ديسمبر: جولة الإعادة.

جولة الإعادة. 11 ديسمبر: إعلان النتائج النهائية.

بهذا الجدول الزمني الواضح، تستعد مصر لدخول مرحلة انتخابية حاسمة تحدد مستقبل الحياة البرلمانية، وسط ترقب شعبي واسع ومنافسة قوية بين المرشحين.

