وكيل صحة سوهاج يتابع أعمال لجنة الكشف الطبي للمتقدمين لعضوية مجلس النواب

وكيل وزارة الصحة.. "دويدار" يتابع أعمال الكشف الطبي للمرشحين لانتخابات مجلس النواب في سوهاج

جولة تفقدية داخل المجلس الطبي العام

في إطار الاستعدادات الجارية لانتخابات مجلس النواب المقبلة، وحرص وزارة الصحة والسكان على توفير كافة سبل الدعم والتيسير للمرشحين، قام الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج، صباح اليوم السبت، بجولة ميدانية داخل المجلس الطبي العام لمتابعة أعمال لجنة الكشف الطبي على راغبي الترشح لعضوية مجلس النواب، ويرصد الموجز التفاصيل.

وخلال جولته، حرص "دويدار" على الاطمئنان إلى سير العمل داخل اللجنة والتأكد من انتظام أداء المهام الموكلة إليها، حيث تابع بنفسه حضور أعضاء اللجنة الطبية المختصة بالكشف على المتقدمين للترشح، والذين ضمّوا نخبة من الأطباء والمسؤولين في مختلف التخصصات الطبية.

أعضاء اللجنة الطبية المشرفة على الكشف

ضمّت اللجنة الطبية التي تشرف على إجراء الفحوصات الأساسية والنفسية المطلوبة عددًا من القيادات الطبية البارزة في محافظة سوهاج، وهم:

الدكتور الحسيني الجارحي، مدير إدارة التدريب والمدارس.

الدكتور محمد نعيم العلكي، مدير المجلس الطبي العام.

الدكتورة صفاء أبوالسعود، مدير إدارة المعامل.

الدكتور أكرم عاشور، مدير مستشفى الصحة النفسية.

الدكتور أكرم إدوارد.

ويأتي هذا التشكيل بهدف ضمان أعلى درجات الدقة والحياد في تقييم الحالة الصحية والنفسية للمرشحين، بما يتماشى مع القوانين المنظمة لعملية الترشح واللوائح الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات.

تحديد 5 أماكن للكشف الطبي في سوهاج

وأكد الدكتور عمرو دويدار خلال جولته أن مديرية الصحة بسوهاج قامت بتخصيص خمسة أماكن طبية رئيسية لتقديم خدمات الكشف الطبي على السادة المتقدمين للترشح، وذلك لتخفيف الضغط وتيسير الإجراءات عليهم. وتشمل هذه الأماكن:

المجلس الطبي العام بسوهاج.

مستشفى سوهاج العام.

مستشفى طهطا العام.

مستشفى البلينا المركزي.

المعمل المشترك.

وأوضح "دويدار" أن توزيع الخدمة على أكثر من موقع يهدف إلى تمكين المرشحين من إجراء الفحوصات المطلوبة في أقرب منشأة طبية لهم، وضمان سرعة الانتهاء من الإجراءات دون ازدحام أو تعطيل.

إجراءات دقيقة وفقًا لضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات

وخلال متابعته لسير العمل، شدد وكيل وزارة الصحة على أهمية الالتزام الكامل بكافة القواعد والضوابط التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات بخصوص الفحوصات الطبية اللازمة للمرشحين، مؤكدًا أن جميع الإجراءات تسير بشكل منظم ودقيق منذ بداية تلقي الطلبات.

كما وجه "دويدار" بضرورة تقديم الخدمات بكل شفافية ودقة، مشددًا على أهمية التعامل مع جميع المتقدمين على قدم المساواة دون أي تمييز، وتقديم الدعم الكامل لهم في جميع مراحل الفحص الطبي بدءًا من تسجيل البيانات وحتى إصدار التقارير النهائية.

خطوة أساسية نحو انتخابات نزيهة

ويعد الكشف الطبي أحد أهم الشروط الأساسية التي يجب استيفاؤها ضمن أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب، إذ يهدف إلى التأكد من سلامة المرشح الصحية والنفسية وقدرته على أداء مهامه النيابية بكفاءة، وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الدولة على ضمان نزاهة العملية الانتخابية، وتهيئة بيئة آمنة ومنظمة لجميع المشاركين فيها.

واختتم "دويدار" جولته بالتأكيد على استمرار المتابعة اليومية لأعمال الكشف الطبي في جميع المواقع المحددة حتى انتهاء فترة التقديم، مشيرًا إلى أن المديرية لن تدخر جهدًا في تقديم كل ما يلزم لخدمة العملية الانتخابية ودعم استحقاق ديمقراطي نزيه يعكس إرادة المواطنين.

