حوار خاص|رئيس جامعة سوهاج الدكتور حسان النعماني: من قلب الصعيد نصنع قادة الغد وما تحقق مجرد بداية

رئيس جامعة سوهاج د. حسان النعماني: نحو جامعة عصرية تخدم المستقبل وتبني الإنسان

حسان النعماني: جامعة سوهاج تواكب المستقبل ببرامج تخدم سوق العمل

حسان النعماني يقود الحلم: جامعة سوهاج تصنع جيلًا يقود المستقبل

في حوار خاص، يكشف الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، عن خطة طموحة تقود الجامعة نحو مستقبل مختلف تمامًا، يربط التعليم بسوق العمل ويحول البحث العلمي إلى قوة إنتاج حقيقية.

النعماني يتحدث عن أكثر من 30 برنامجًا جديدًا يواكب الثورة الصناعية الرابعة، وطفرة في التصنيفات العالمية، إلى جانب توسع غير مسبوق في المدن الجامعية وخدمات الطلاب، ويؤكد أن الجامعة لا تعمل بمعزل عن المجتمع، بل تسهم بفعالية في المبادرات الرئاسية، وتفتح أبوابها للتدريب والتوظيف، واضعةً نصب عينيها هدفًا واحدًا: تخريج جيل قادر على المنافسة وصناعة المستقبل من قلب الصعيد.



في هذا الحوار الشامل، كشف "النعماني" لـ الموجز بصراحة ووضوح عن مستقبل التعليم الجامعي بسوهاج، وعن الفارق بين الجامعة الحكومية ونظيرتها الأهلية، ورؤيته لتخريج أجيال قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا.

الدكتور حسان النعماني والصحفي محمد تمساح

خطة جامعة سوهاج للعام الجامعي الجديد

ما أبرز ملامح خطة جامعة سوهاج للعام الدراسي الجديد؟

نعمل على تطوير شامل للبنية التحتية ورفع كفاءة المدن الجامعية لتوفير بيئة مناسبة للطلاب المغتربين، تشمل إحلال وتجديد الأثاث بتكلفة 9 ملايين جنيه، وتحديث وحدات المياه الساخنة والمغاسل ومتابعة جودة الوجبات،

كما نعمل على تجهيز الكليات بأحدث الوسائل التعليمية والمعدات، والاستعداد لبدء الدراسة بكلية الفنون التطبيقية والتراثية.



أما البرامج الأكاديمية، فقد حصلنا على موافقات لـ 34 برنامجًا جديدًا تخدم سوق العمل، إلى جانب 6 برامج في انتظار القرار الوزاري و11 برنامجًا قيد المراجعة في مختلف القطاعات العلمية والطبية والإنسانية.

تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي

ماذا عن جهود الجامعة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي؟



حققنا طفرة حقيقية بتقدمنا 162 مركزًا في تصنيف "US News" العالمي لنحتل المرتبة 877 عالميًا و37 أفريقيًا و16 محليًا، وهذا التقدم يعكس التزامنا بالمعايير الدولية في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وهو ثمرة عمل جماعي متكامل من جميع أعضاء الجامعة.

الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج

خريج جامعة سوهاج في سوق العمل

ما الذي يميز خريج جامعة سوهاج عن غيره؟



خريجونا يمتلكون مهارات تحليلية وتقنية عالية، وقدرة على التواصل والعمل الجماعي، مع التزام بالقيم المجتمعية، كما نحرص على تطوير برامج دراسية حديثة تتماشى مع سوق العمل وتوفير بيئة تعليمية وبحثية متكاملة.

دور الجامعة في المبادرات الرئاسية

وخدمة المجتمع

كيف تساهم الجامعة في المبادرات الرئاسية؟

ج: نحن فاعلون بقوة في مبادرات مثل "حياة كريمة" لتطوير القرى، و"بداية جديدة" لبناء الإنسان، و"100 مليون صحة" للكشف المبكر عن الأمراض، كما نشارك في مبادرات بيئية وتوعوية وننفذ برامج تدريبية بالتعاون مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني.

الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج

البحث العلمي والصناعة.. شراكة

من أجل التنمية

كيف تربط الجامعة مخرجات البحث العلمي بالصناعة؟

نعمل على تحويل نتائج الأبحاث إلى تطبيقات عملية تخدم الصناعة، من خلال مؤتمرات وملتقيات مثل المؤتمر الدولي للابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء حاضنات أعمال، ودعم الشركات الناشئة، كما نسعى لإقامة شراكات مع القطاع الخاص وتوفير بيئة محفزة للابتكار.

التدريب والتوظيف.. أولوية

الجامعة

س: ما جهود الجامعة في مجال التدريب والتوظيف؟

ج: نقدم برامج تدريبية متخصصة وورش عمل ودورات مهارية، وننظم معارض توظيف بالتعاون مع مؤسسات سوق العمل، كما نطور المناهج الدراسية ونوفر استشارات مهنية وفرص تدريب عملي لطلابنا وخريجينا.

الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج

جامعة سوهاج الأهلية.. نقلة

نوعية في التعليم

كليات وبرامج متطورة

ماذا عن كليات جامعة سوهاج الأهلية؟

تضم الجامعة 8 كليات في القطاعات الطبية والهندسية والإنسانية، وتطرح 40 برنامجًا حديثًا ومتنوعًا يخدم سوق العمل، من بينها برامج غير متوفرة في الجامعات الأخرى مثل الأمن السيبراني، هندسة البترول، الصحافة الرقمية، وتكنولوجيا الأطراف الصناعية.

جامعة سوهاج الأهلية

كلية الإعلام وبرامجها الجديدة

ما سبب الإقبال المتوقع على كلية الإعلام بالأهلية؟



أجرينا دراسات جدوى واستطلاع رأي، وأظهرت نتائجها إقبالًا كبيرًا على برامج مثل "الصحافة الرقمية والذكاء الاصطناعي" و"العلاقات العامة والتسويق الرقمي"، وجود قسم إعلام قوي بالجامعة الحكومية يدعم نجاح الكلية الجديدة من خلال الكوادر والإمكانيات المتاحة.

مستقبل القطاع الطبي بالأهلية

متى يتم الانتهاء من كليات القطاع الطبي؟

ج: لدينا خطة لإنشاء كليات طب الأسنان والعلاج الطبيعي قريبًا. تم بالفعل افتتاح كلية طب الأسنان بالحكومية، ونعمل على استكمال الكوادر البشرية لضمان انطلاق باقي الكليات في أسرع وقت.

جامعة سوهاج

التكامل بين الحكومية والأهلية

ما طبيعة التعاون بين الجامعتين؟

هناك تكامل كامل بين الجامعتين في الموارد البشرية والمادية، وتم توقيع بروتوكولات تعاون لتبادل الخبرات والإمكانيات، مما يعزز جودة العملية التعليمية بالأهلية.

الصحفي محمد تمساح والدكتور حسان النعماني

القبول والمصروفات

كيف يتم القبول وما الفرق بين الحكومية والأهلية؟

البرامج في الأهلية أكثر حداثة وتنوعًا وفرص العمل أكبر، المصروفات أقل من الجامعات الخاصة ويتم تحديدها من المجلس الأعلى للجامعات، أما القبول فيكون بتنسيق أقل من الحكومية مع تنسيق داخلي يراعي رغبات الطلاب.

الاستعداد للعام الأول

ما عدد الطلاب المتوقع قبولهم؟

لدينا القدرة على استقبال نحو 3000 طالب في المستوى الأول، والقبول يتم وفقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الأهلية.

اقرأ أيضًا:

تعليم سوهاج يعقد ندوة تثقيفية للتوعية بالنظام التعليمي الجديد "البكالوريا المصرية" بالإدارة التعليمية

محافظ سوهاج: زيادة إيرادات المحافظة بنسبة 96% عن المستهدف المالي للعام 2024 / 2025

