تعليم سوهاج يعقد ندوة تثقيفية للتوعية بالنظام التعليمي الجديد "البكالوريا المصرية" بالإدارة التعليمية

تحت رعاية السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء الدكتور عبد الفتاح سراج الدين محافظ سوهاج، وفي إطار حرص الوزارة على نشر الوعي المجتمعي بالنظام التعليمي الجديد "البكالوريا المصرية"، شهد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025، الندوة التثقيفية التوعوية الموسعة للمدارس الثانوية بإدارة سوهاج التعليمية، ويرصد الموجز التفاصيل.

وتمت الندوة في قاعة المؤتمرات بمدارس سيتي الخاصة بإدارة سوهاج التعليمية، بحضور الدكتور أيمن أبو سداح مدير عام إدارة سوهاج التعليمية، والأستاذ أسامة النمر مدير إدارة التعليم الثانوي بالمديرية، والأستاذ أحمد السيد دياب وكيل الإدارة، والأستاذ أحمد سمير رئيس قسم التعليم الخاص بإدارة سوهاج التعليمية، والحاج صلاح أحمد ضيف الله رئيس مجلس إدارة مدارس سيتي الخاصة، إلى جانب عدد من مديري الإدارات النوعية بديوان المديرية، ومديري المدارس الثانوية بالإدارة، وممثلي الأزهر والكنيسة، وأولياء الأمور، والطلاب والمعلمين.

شهادة البكالوريا المصرية نقلة نوعية في التعليم

وخلال كلمته، أكد الدكتور محمد السيد: "إن شهادة البكالوريا المصرية تمثل نقلة نوعية في تطوير التعليم الثانوي، فهي ليست مجرد تغيير في اسم الشهادة وإنما تحول جذري في فلسفة التعليم والتقييم، يقوم على تنمية مهارات التفكير النقدي والإبداعي والانتقال من ثقافة الحفظ والتلقين إلى الفهم والتطبيق."

نظام أكثر مرونة وعدالة للطلاب وأولياء الأمور

وأشار إلى أن "هذا النظام يهدف إلى رفع المعاناة عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور عبر تقديم تعليم أكثر مرونة وعدالة، بعيدًا عن رُعب الفرصة الواحدة، حيث يُتيح للطلاب فرص تقييم متعددة وفرصًا أكبر للتحسين، مع الحفاظ على نفس معايير التنسيق المطبقة في نظام الثانوية العامة دون أي تمييز."

حرية الاختيار بين الثانوية العامة والبكالوريا

وتابع مؤكدًا: "نحن لا نفرض على أبنائنا نظامًا بعينه، فالطالب له كامل الحرية في الاختيار بين الثانوية العامة أو البكالوريا المصرية، لكننا نؤكد أن المستقبل يجب أن يُبنى على الكفاءة لا على الفرصة الواحدة."

تعليم محلي بمعايير عالمية

واختتم قائلاً: "إننا نمنح أبناءنا نظامًا تعليميًا محليًا بمعايير عالمية، ونحرص على تطوير المناهج الدراسية بما يواكب احتياجاتهم ويراعي الفروق الفردية بينهم، لنصنع جيلًا قادرًا على التفكير والإبداع والمنافسة محليًا ودوليًا."

حوار مفتوح واستجابة مجتمعية إيجابية

وقد شهدت الندوة حوارًا مفتوحًا مع أولياء الأمور والطلاب، أجاب خلاله الدكتور محمد السيد على جميع الاستفسارات بشفافية كاملة، وهو ما انعكس على حالة من الارتياح والتفاؤل بين الحاضرين الذين أكدوا أن اللقاء مثّل خطوة مهمة في تعريف المجتمع المحلي بفلسفة وأهداف شهادة البكالوريا المصرية.

ختام فعاليات الندوة وتقديم الشكر

وفي ختام اللقاء، قدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لجميع من ساهم في إنجاح فعاليات الندوة وحسن تنظيمها، مشيدًا بالدور المجتمعي الداعم لمسيرة تطوير التعليم في محافظة سوهاج.

